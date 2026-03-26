Cambio ai vertici dell'Asl Ogliastra: Stefania Ferrari è la nuova direttrice amministrativa

La manager modenese, con 25 anni di esperienza nei conti della sanità pubblica, subentra a Elena Weber. Completata la squadra della direzione strategica. Fabbo: "Risorsa fondamentale per le nostre sfide".

di Pasqualino Trubia

La sanità ogliastrina riorganizza la sua stanza dei bottoni. La direzione amministrativa dell'Asl Ogliastra cambia titolare: a Lanusei si insedia ufficialmente la dottoressa Stefania Ferrari, chiamata a prendere il posto della dirigente uscente Elena Weber.

I numeri e i bilanci: il curriculum Classe 1972, originaria di Modena, la nuova arrivata porta in dote un quarto di secolo di esperienza maturata esclusivamente nei gangli amministrativi della sanità pubblica. Il suo percorso professionale si è snodato in Emilia-Romagna.

Prima di varcare il Tirreno, Ferrari ha guidato il Servizio Unico Gestione Economico-Operativa del Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Aou) di Modena, lavorando in comando anche per la Usl del capoluogo emiliano. Un incarico di vertice preceduto da una militanza tecnica di oltre diciotto anni all'interno del servizio Bilancio e Finanze della stessa azienda. Numeri, assunzioni e contratti sono il suo terreno di competenza.

Le dichiarazioni e la cabina di regia Il passaggio di consegne è stato scandito dalle parole del direttore generale dell'Asl, Andrea Fabbo, che ha salutato la dirigente uscente e tracciato la rotta per il nuovo corso: «Siamo certi che la professionalità e la solida competenza della dottoressa Ferrari rappresentino una risorsa fondamentale necessaria per affrontare le sfide che ci attendono. Al contempo, rivolgiamo un ringraziamento alla dottoressa Elena Weber e le auguriamo il meglio». I comunicati sanitari parlano spesso di "Direzione Strategica". Di cosa si tratta e cosa fa esattamente un Direttore Amministrativo? In ogni Asl, il vertice è composto da un Direttore Generale (che risponde direttamente alla Regione) affiancato da tre figure chiave. C'è il Direttore Sanitario (che governa medici e reparti) e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (che cura l'assistenza sul territorio). Il Direttore Amministrativo è, nei fatti, il "ministro dell'Economia" dell'ospedale. È la figura tecnica che fa quadrare i conti: redige i bilanci, gestisce i pagamenti, autorizza le assunzioni del personale e firma gli appalti per le forniture (dalle siringhe ai macchinari). Senza la sua firma, l'intera macchina clinica si paralizza. Con questa nomina si chiude il cerchio della cabina di regia. A governare l'Asl Ogliastra ci sono ora il direttore generale Andrea Fabbo, il direttore sanitario Alessandro Baccoli, la direttrice dei servizi sociosanitari Lorena Paola Urrai e, all'amministrazione, Stefania Ferrari.