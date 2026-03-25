Santa Teresa, crolla il traliccio per il furto di rame: 27enne muore schiacciato da 15 metri

Il pilone in metallo, marcio alla base, ha ceduto sotto il peso del giovane. Inutili i soccorsi. I Carabinieri indagano sulla dinamica.

La notte di Santa Teresa Gallura si chiude con una tragedia nuda e cruda. Un giovane di 27 anni ha perso la vita schiacciato dal peso di un traliccio in metallo crollato all'improvviso. Non un incidente sul lavoro, ma una fatalità legata, secondo gli inquirenti, a un tentativo di furto finito nel peggiore dei modi.

La dinamica: il cedimento strutturale Secondo la prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il dramma si è consumato a circa 15 metri di altezza. Il ventisettenne si era arrampicato sulla struttura metallica con l'intento, in base ai rilievi investigativi, di asportare dei cavi di rame e altro materiale ferroso.

Il pilone, tuttavia, era un gigante d'argilla. Completamente marcio e corroso alla base, non ha retto il peso e le sollecitazioni del giovane. La struttura ha ceduto di schianto, collassando al suolo e trascinando con sé la vittima. La caduta nel vuoto e il successivo impatto con l'intelaiatura metallica non gli hanno lasciato scampo: la morte è avvenuta per schiacciamento. Le autorità comunicano che "la salma è stata restituita ai familiari". Cosa significa in termini procedurali e legali? Di norma, in caso di morte violenta o improvvisa in un luogo pubblico, la Procura dispone l'autopsia per accertare scientificamente le cause del decesso. Quando però la dinamica dell'incidente è chiara, incontrovertibile e senza il coinvolgimento o la responsabilità di terzi (come in questo tragico crollo accidentale), il magistrato di turno firma immediatamente il "nulla osta". Questo documento permette di riconsegnare subito il corpo alla famiglia per celebrare i funerali, evitando ulteriori e dolorose attese per esami clinici superflui.

Le indagini I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area del crollo, evitando ulteriori pericoli. I Carabinieri della Stazione di Santa Teresa Gallura hanno eseguito i rilievi di rito e stanno chiudendo gli accertamenti formali per archiviare il fascicolo sulla dinamica dell'incidente.