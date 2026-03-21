L'eccellenza algherese trionfa a Roma: Car Gomme è il "Miglior Nuovo Centro Servizi" d'Italia

L'azienda di Roberto Sechi premiata alla convention nazionale della rete SuperService Goodyear. La ricetta del successo: un polo unico per l'automobilista, dal noleggio all'autolavaggio.

di Pasqualino Trubia

Il lavoro duro, lontano dai riflettori, alla fine presenta sempre il conto. E questa volta è un conto che profuma di vittoria. Sabato 14 marzo, la Capitale ha ospitato "Siamo Noi, la Strada", l'attesa convention nazionale che riunisce i professionisti del settore pneumatici e sicurezza stradale. Sul palco di Roma, a ritirare il riconoscimento più ambito per le nuove affiliazioni, è salita un'azienda di Alghero: Car Gomme ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il premio assoluto come "Migliore Nuovo Centro Servizi".

Un hub per la mobilità, non solo un'officina Il traguardo certificato dalla targa in plexiglass non è frutto del caso, ma di una precisa visione imprenditoriale portata avanti dal titolare, Roberto Sechi. L'azienda, situata sulla Statale 127 Bis, ha scardinato il vecchio concetto di "officina", trasformando i propri spazi in un vero e proprio polo logistico e di assistenza a trecentosessanta gradi. Che cos'è la rete SuperService Goodyear? È un network nazionale che raccoglie i migliori centri indipendenti d'Italia, supportati direttamente dal colosso mondiale dei pneumatici Goodyear. Farne parte significa superare rigidi test di qualità, partecipare a corsi tecnici di alto livello e poter offrire garanzie esclusive. Essere nominati "Miglior Nuovo Centro" significa, di fatto, essere la migliore new entry italiana dell'ultimo anno.

La voce del trionfo: "Crescita esponenziale" A spiegare la formula di questa escalation è lo stesso Roberto Sechi, che analizza a mente fredda l'evoluzione dell'ultimo anno solare, mettendo in fila gli ingredienti del successo: «Alla Convention di Superservice Goodyear a Roma ci hanno premiati come miglior nuovo centro multiservizi della rete Superservice di cui facciamo parte da un anno. La qualità dei servizi che diamo sono garantiti grazie al supporto dei corsi tecnici di Superservice e Goodyear e anche ai multiservizi che offriamo presso la nostra officina: noleggio auto, meccanica, gommista, autolavaggio e vendita auto».

Una diversificazione dell'offerta che permette all'automobilista di trovare ogni risposta in un'unica struttura. I numeri, d'altronde, danno ragione al coraggio di investire: «Nell'ultimo anno siamo cresciuti in maniera esponenziale grazie alla nostra professionalità e esperienza pluriennale nel settore».

Una bella pagina di imprenditoria locale, che dimostra come l'inchiostro sporco di grasso sui preventivi e il sudore in officina possano trasformarsi in un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale.