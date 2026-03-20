Fuga dei cervelli e culle vuote: il liceo Fermi chiama a raccolta Alghero per blindare il futuro dei giovani

Il 27 marzo la presentazione della Rendicontazione sociale del triennio. La scuola fa il bilancio dei risultati educativi e lancia l'allarme sulle emergenze del Nord Ovest sardo. Dibattito affidato ai giornalisti Alivesi e Idili.

I banchi di scuola non possono essere un'isola staccata dalla realtà che li circonda. Con questa consapevolezza, il Polo liceale "Enrico Fermi" di Alghero apre le porte del proprio Auditorium (in via XX Settembre) per un confronto a viso aperto con la città. L'appuntamento è fissato per la mattina del 27 marzo alle ore 10:15, un momento per mettere sul tavolo i risultati degli ultimi tre anni di lavoro e guardare in faccia le sfide del prossimo triennio.

I conti in tasca alla scuola: l'ora della trasparenza Il motore dell'incontro è la presentazione della Rendicontazione sociale 2022-2025 e del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che arriverà fino al 2028. Non sarà una semplice autocelebrazione, ma la misurazione concreta di quanto il liceo sia stato efficiente ed equo nel formare i cittadini di domani. Che cos'è la Rendicontazione sociale e cosa significa Accountability? Nel burocratese scolastico, è il "bilancio finale" dell'istituto. Non si parla solo di soldi, ma di risultati educativi. L'Accountability (dall'inglese: "rendere conto") è il dovere etico e giuridico di un ente pubblico di dimostrare ai cittadini (gli stakeholder, ovvero le famiglie, le imprese e le istituzioni del territorio) come ha usato le risorse a sua disposizione e quali benefici reali ha portato alla comunità.

Il nodo del Nord Ovest: spopolamento e talenti in fuga Al centro del dibattito, come è giusto che sia, ci sarà il punto di vista degli studenti. L'analisi dei risultati scolastici e delle competenze acquisite si scontrerà inevitabilmente con la dura fotografia socio-economica del Nord Ovest della Sardegna.

Il liceo chiamerà le istituzioni a riflettere su tre macigni che ipotecano il futuro del nostro territorio: La crescente emigrazione di giovani qualificati e preparati (i nostri ragazzi che fanno le valigie per non tornare). Il drammatico aumento della denatalità. Il conseguente invecchiamento della popolazione.

L'appello alla rete del territorio Per arginare queste dinamiche, il Fermi lancia un messaggio inequivocabile: la scuola, da sola, non basta. Serve una progettualità concreta e un'alleanza operativa tra settore pubblico, imprese private e professionisti locali per creare vere opportunità di sviluppo.

A coordinare i lavori e a tenere le fila del confronto saranno due professionisti dell'informazione locale, rappresentanti dell'associazione "Più Media": la dottoressa Sara Alivesi (giornalista di Alguer.it) e il dottor Stefano Idili (direttore di Algheronews).