Sestu, fiamme in casa nella notte: madre e figlio finiscono in ospedale

A evitare la tragedia è stato l'allarme lanciato dai vicini di casa. Per i due occupanti lieve intossicazione. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo stabile.

di Simone Arbus

Sestu – Il fumo prima delle fiamme. Nel cuore della notte, un appartamento a Sestu si è trasformato in un'insidia letale per una madre e suo figlio. Un incendio è divampato all'interno della loro abitazione, saturando in pochissimo tempo le stanze con una densa coltre scura.

Nessuna fatalità, ma solo la prontezza di chi abita a pochi metri di distanza ha evitato che la cronaca nera registrasse un bilancio ben più grave.

A percepire per primi il pericolo sono stati i vicini di casa. Svegliati dal fumo e dai rumori, hanno immediatamente fatto scattare la macchina dell'emergenza, contattando in rapida successione la centrale del 118 e il centralino dei Vigili del Fuoco.

L'arrivo delle squadre di pronto intervento ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo. I pompieri hanno attaccato il fronte del fuoco, domando le fiamme prima che potessero intaccare l'ossatura dell'edificio, per poi procedere con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'intero stabile.

Madre e figlio, soccorsi all'interno dell'appartamento avvolto dal fumo, sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati a bordo delle ambulanze verso il Policlinico. Negli incendi domestici, il killer più silenzioso e letale non è il fuoco, ma il fumo. La combustione di arredi, materassi e materie plastiche sprigiona monossido di carbonio e gas tossici. Il protocollo sanitario di emergenza prevede sempre il ricovero o l'osservazione ospedaliera per chi si è trovato in un ambiente saturo, anche in assenza di ustioni sulla pelle. Serve a monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e a scongiurare danni ai polmoni o alle vie aeree, che a volte si manifestano a distanza di ore.

Per i due malcapitati, i medici hanno diagnosticato fortunatamente solo una lieve intossicazione. Il bilancio finale dell'incidente si chiude con danni contenuti all'appartamento e un forte spavento per l'intero vicinato, costretto a trascorrere la notte in strada.