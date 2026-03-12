Cagliari: Il nodo della metro leggera: quando vedremo i tram in via Roma?

Da lunedì 16 marzo 2026 via Roma cambia volto: ARST avvia ufficialmente i lavori per prolungare la metropolitana leggera dal nodo di viale Diaz fino a **piazza Matteotti**. Il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno con 20 voti favorevoli su 22 presenti, non senza tensioni tra maggioranza e opposizione. Il cantiere occuperà la **corsia preferenziale centrale** attualmente riservata agli autobus, con una durata stimata di almeno 12 mesi, quindi almeno fino a metà marzo 2027. La data ufficiale è arrivata direttamente dall'amministratore unico di ARST, Giovanni Mocci: la metro leggera arriverà in piazza Matteotti nel primo semestre del 2028. Significa ancora due anni di attesa per vedere i tram scorrere lungo il cuore del lungomare cagliaritano. Nel frattempo, è in corso anche la gara per la fornitura di quattro nuovi tram bidirezionali del valore complessivo di circa 18 milioni di euro.

Con l'occupazione della corsia preferenziale, gli autobus saranno costretti a condividere la carreggiata con le automobili. Fratelli d'Italia, con il capogruppo Pierluigi Mannino, ha avanzato una proposta-salvagente: creare due stazioni per pullman agli estremi del cantiere (una in piazza dei Centomila, una verso piazza Matteotti) collegate da un servizio di bus navetta, per ridurre al minimo il transito dei bus lungo il tratto interessato. La critica più pungente viene però dal consigliere Giuseppe Farris (Civica 2024): «Neanche l'ARST sa quanti mezzi e quante linee passeranno in via Roma», denunciando l'assenza di simulazioni di flusso, cronoprogramma preciso e valutazioni sulla sicurezza.