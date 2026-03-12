Cagliari: Il nodo della metro leggera: quando vedremo i tram in via Roma?

Da lunedì 16 marzo 2026 via Roma cambia volto: ARST avvia ufficialmente i lavori per prolungare la metropolitana leggera dal nodo di viale Diaz fino a **piazza Matteotti**. Il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno con 20 voti favorevoli su 22 presenti, non senza tensioni tra maggioranza e opposizione. Il cantiere occuperà la **corsia preferenziale centrale** attualmente riservata agli autobus, con una durata stimata di almeno 12 mesi, quindi almeno fino a metà marzo 2027. La data ufficiale è arrivata direttamente dall'amministratore unico di ARST, Giovanni Mocci: la metro leggera arriverà in piazza Matteotti nel primo semestre del 2028. Significa ancora due anni di attesa per vedere i tram scorrere lungo il cuore del lungomare cagliaritano. Nel frattempo, è in corso anche la gara per la fornitura di quattro nuovi tram bidirezionali del valore complessivo di circa 18 milioni di euro.
Con l'occupazione della corsia preferenziale, gli autobus saranno costretti a condividere la carreggiata con le automobili. Fratelli d'Italia, con il capogruppo Pierluigi Mannino, ha avanzato una proposta-salvagente: creare due stazioni per pullman agli estremi del cantiere (una in piazza dei Centomila, una verso piazza Matteotti) collegate da un servizio di bus navetta, per ridurre al minimo il transito dei bus lungo il tratto interessato. La critica più pungente viene però dal consigliere Giuseppe Farris (Civica 2024): «Neanche l'ARST sa quanti mezzi e quante linee passeranno in via Roma», denunciando l'assenza di simulazioni di flusso, cronoprogramma preciso e valutazioni sulla sicurezza.
Sul fronte del materiale rotabile, ARST ha avviato la gara per la fornitura di quattro nuovi tram bidirezionali, per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro. Sono mezzi pensati per una rete moderna, accessibile, integrata. La loro entrata in servizio è ovviamente legata al completamento delle infrastrutture. Ma il segnale è chiaro: si sta investendo, e si investe in grande.
Per ora la metro cagliaritana funziona sulla tratta San Gottardo–Piazza Repubblica, riattivata il 27 ottobre 2025 dopo il completamento del raddoppio del binario Gennari–Caracalla. Nelle ore di punta i tram passano ogni 10 minuti, ogni 20 minuti nel resto della giornata. Il collegamento con piazza Repubblica è già integrato con la linea verso Settimo San Pietro e i bus navetta per Sestu, Sinnai e Maracalagonis.