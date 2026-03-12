Samassi, la Marcialonga spegne 45 candeline. Ma quest'anno niente gara agonistica

Domenica 15 marzo torna la storica corsa legata alla Sagra del carciofo. Giudici federali assenti per un corso: spazio a famiglie e alla nuova "Zampettata" per gli amici a quattro zampe.

Samassi – Quarantacinque anni di corsa tra le eccellenze agricole del Campidano. Domenica 15 marzo 2026, il campo sportivo di via Togliatti tornerà a essere il cuore pulsante della Marcialonga del carciofo, uno degli eventi cardine incastonati nel programma della 36esima Sagra paesana dedicata all'ortaggio simbolo del territorio.

Quest'anno, però, i cronometri ufficiali resteranno spenti. L'edizione 2026 rinuncia alla tradizionale gara competitiva per trasformarsi interamente in una mattinata di sport popolare e aggregazione. Il motivo non è legato a carenze organizzative, ma a un ostacolo tecnico e burocratico.

A chiarire la natura del forfait agonistico è Michela Sanna, presidente dell’Asd Atletica Mariano Scano, la società che da decenni tira le fila della manifestazione:

«Quest’anno non ci sarà la storica corsa competitiva perché i giudici saranno impegnati in un corso di aggiornamento della Fidal, ma sarà possibile comunque prendere parte alla non competitiva da 5 km. Inoltre, abbiamo previsto la “Zampettata del carciofo”, una passeggiata che permetterà a cani e padroni di trascorrere una mattinata all’aria aperta, organizzata in collaborazione con l’Asd Dog is my passion di Serramanna. L’obiettivo, comunque, è tornare ad ospitare i runners di tutta l’Isola per la corsa competitiva già dalla prossima edizione».La sigla FIDAL indica la Federazione Italiana di Atletica Leggera. I suoi giudici sono le uniche figure titolate dalla legge sportiva a certificare i tempi, le misurazioni dei percorsi e la regolarità delle competizioni. Senza la loro presenza ufficiale, una gara su strada non può avere alcun valore di classifica o assegnare titoli agonistici.

Assenti i top runner in cerca del tempo, la strada si apre alle famiglie, ai camminatori e, per la prima volta, agli animali domestici.

Tutte le attività si svolgeranno su un tracciato urbano ed extraurbano di 5 chilometri totali (strutturato su due giri da 2,5 km). Ecco la scansione degli orari: Ore 09:30: Ritrovo dei partecipanti presso il campo sportivo di via Togliatti. Ore 10:00: Partenza della “Zampettata del Carciofo”, la novità assoluta di questa edizione, dedicata esclusivamente ai padroni accompagnati dai propri cani. Ore 11:00: Partenza di “Tutti in Marcia”, la classica camminata ludico-motoria non competitiva aperta a cittadini, famiglie e sportivi amatoriali.