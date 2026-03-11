Sestu, fiamme in casa: intossicati madre e figlio disabile. A dare l'allarme i vicini

Tre squadre dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio scoppiato alle prime luci del giorno. I due feriti soccorsi dal 118 e trasferiti al Policlinico per accertamenti clinici.

Sestu – Il fumo denso prima che sorgesse il sole, poi la chiamata tempestiva ai soccorsi. Alle prime luci dell'alba di oggi, un incendio è divampato all'interno di un'abitazione a Sestu, coinvolgendo direttamente chi si trovava all'interno: una donna e il figlio adulto con disabilità.

A evitare un epilogo peggiore è stata l'attenzione del vicinato. Notando il fumo e i bagliori del fuoco sprigionarsi dall'edificio, i residenti della zona hanno immediatamente composto il numero di emergenza.

La sala operativa ha inviato sul posto ben tre squadre dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno fatto irruzione nell'abitazione, mettendo in sicurezza i residenti e aggredendo le fiamme. Il rogo è stato spento in tempi rapidi, ma ha fatto in tempo a causare danni strutturali ai locali.

Una volta estratti dall'abitazione, la madre e il figlio sono stati affidati alle cure del personale medico del 118, giunto sul posto con le ambulanze. Negli incendi domestici, il killer silenzioso non è quasi mai il fuoco diretto, ma il fumo. La combustione di mobili, tessuti e materiali plastici sprigiona monossido di carbonio e altri gas tossici che, se inalati, bloccano il trasporto di ossigeno nel sangue. L'intossicazione richiede un intervento immediato con ossigenoterapia.

Entrambi i pazienti presentavano i sintomi di una leggera intossicazione. Dopo i primi parametri rilevati sul posto, i medici hanno disposto il trasferimento in ambulanza verso il Policlinico universitario per sottoporre madre e figlio a tutti gli accertamenti clinici del caso. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sono ora in corso i rilievi tecnici per stabilire l'esatta causa che ha innescato l'incendio.