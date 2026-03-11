Enas, Sassari: L'acquedotto principale è ancora rotto - lavori prolungati fino a domani a mezzogiorno

A Sassari scattano i razionamenti notturni in undici quartieri. A Castelsardo rubinetti a secco e arrivano le autobotti. Salve Porto Torres, Stintino e Tergu grazie a pozzi e scorte.

Sassari – Il guasto è più grave del previsto. La rottura registrata lunedì sull'acquedotto Coghinas 2 (nel territorio di Santa Maria Coghinas) richiederà tempi di riparazione più lunghi. L'Enas ha comunicato che i cantieri rimarranno aperti fino a domani a mezzogiorno. È fondamentale distinguere le competenze per capire il problema. L'Enas (Ente Acque della Sardegna) gestisce le dighe e i tubi giganti che trasportano l'acqua "grezza" (cioè presa direttamente dalla natura, non potabile). Abbanoa, invece, riceve quest'acqua, la tratta nei "potabilizzatori" (gli impianti di purificazione) e la spinge nei tubi delle nostre case. Se il tubo di Enas si rompe, i potabilizzatori di Abbanoa restano a secco.

Fino al completamento dell'intervento, l'acqua del Coghinas non arriverà agli impianti di Truncu Reale (che serve Sassari, Porto Torres e Stintino) e di Castelsardo. Abbanoa ha attivato un piano di emergenza differenziato per ogni Comune, pescando dai pozzi o dai bacini alternativi (come il Cuga). Ecco la mappa esatta dei disagi.

Per non svuotare completamente le riserve, la città subirà dei razionamenti mirati nelle zone alimentate dal serbatoio di via Milano. Oggi e domani, l'acqua verrà chiusa dalle ore 23:00 fino alle 07:00 del mattino successivo.

I quartieri interessati dal blocco notturno sono: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari. Nelle restanti zone di Sassari non ci sarà alcuna interruzione.

La situazione più critica si registra nel borgo dei Doria. Il potabilizzatore locale è senza approvvigionamento. L'erogazione idrica nelle case resterà completamente chiusa fino al primo pomeriggio di domani. Per tamponare l'emergenza, Abbanoa ha posizionato due cisterne scarrabili per il rifornimento dei cittadini: a Castelsardo in Piazza Grande. Nella frazione di Lu Bagnu nei parcheggi Papillon.

Il guasto non avrà invece ripercussioni dirette su altri tre centri del Nord Ovest: Porto Torres: nessuna interruzione. La rete cittadina è alimentata dai pozzi locali di Li Pidriazzi. Stintino: erogazione garantita dalle scorte già accumulate nei serbatoi comunali. Tergu: nessuna interruzione, l'acqua è garantita dai pozzi del paese.

Al termine dei lavori di riparazione, l'acqua non tornerà in tutte le case nello stesso istante. I tempi di ripristino della pressione nei tubi possono variare di 2 o 3 ore a seconda dell'altitudine delle abitazioni.

Abbanoa avverte inoltre che, alla ripresa dell'erogazione, l'acqua potrebbe presentarsi inizialmente torbida. È un fenomeno fisico normale, dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento in pressione delle tubazioni. Per qualsiasi anomalia, resta attivo 24 ore su 24 il numero verde guasti: 800.022.040.