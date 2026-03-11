Stintino, Tommaso Valleriani entra nei Barracelli: "Orgoglio per la comunità"

Cerimonia ufficiale in Comune con la sindaca Vallebella e il capitano Depalmas. L'istituzione più antica dell'Isola si rinnova: dalla prevenzione incendi alla vigilanza contro l'abbandono dei rifiuti.

Stintino – La tutela del territorio stintinese si arricchisce di nuove forze. Presso la sede comunale, si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia ufficiale di arruolamento di Tommaso Valleriani, giovane recluta che entra a far parte della locale Compagnia Barracellare.

L'ingresso di un nuovo componente è stato sancito alla presenza della sindaca Rita Vallebella e del capitano della Compagnia, Gavino Depalmas, segnando un ricambio generazionale per una delle istituzioni più identitarie della Sardegna.

Spesso confusi con semplici volontari, i Barracelli rappresentano una realtà storica unica nel panorama nazionale. La Compagnia Barracellare è un’istituzione di polizia rurale tipica della Sardegna, risalente addirittura all'epoca giudicale. I componenti sono cittadini che, previa formazione e giuramento, acquisiscono la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza. Non sono dipendenti comunali in senso stretto, ma operano sotto la direzione del Sindaco per vigilare sui beni rurali, prevenire l'abbandono di rifiuti e collaborare con la Protezione Civile nella lotta agli incendi.

La sindaca Rita Limbania Vallebella ha sottolineato l'importanza del senso civico dei giovani: "Vedere un giovane scegliere di indossare questa divisa è motivo di grande orgoglio per tutta Stintino. Essere un Barracello oggi significa amare profondamente le proprie radici e mettersi al servizio degli altri con spirito di sacrificio e dedizione. È il passaggio di testimone necessario per garantire che la nostra storia e la nostra sicurezza continuino a camminare insieme."

Dal canto suo, il capitano Depalmas punta sulla trasmissione del sapere: "L’entusiasmo dei giovani è la linfa vitale della nostra Compagnia. Il nostro compito è trasmettere loro l'esperienza maturata sul campo, insegnando il rispetto per l'ambiente e l'importanza del monitoraggio costante del territorio. L'ingresso di Tommaso conferma che i valori di solidarietà e attaccamento alla nostra terra sono ancora vivi tra le nuove generazioni stintinesi."

In un territorio ad alta vocazione turistica e di pregio naturalistico come quello di Stintino, il ruolo dei Barracelli è strategico. La compagnia funge da "sentinella" del decoro urbano e rurale: si occupano della vigilanza contro le discariche abusive, del monitoraggio del territorio per prevenire i roghi estivi e del supporto alla sicurezza durante le grandi manifestazioni pubbliche.

L'innesto di Valleriani, sotto la guida dei membri storici, rafforza quella che a Stintino è considerata la "polizia del territorio", capace di coniugare la conoscenza millenaria delle campagne con la prontezza operativa necessaria oggi.