Tempio, pistola in pugno e volto coperto: rapinato un commerciante alla periferia della città. Bottino in contanti e telefoni

I Carabinieri danno la caccia a un uomo di bassa statura e corporatura robusta. Al vaglio le telecamere della zona per individuare possibili complici all'esterno della struttura.

Tempio Pausania – Il crepuscolo ha portato con sé il terrore in un deposito commerciale alle porte di Tempio. Nel tardo pomeriggio di ieri, un malvivente solitario ha teso un agguato a un noto rivenditore di GPL, riuscendo a farsi consegnare l'incasso della giornata e alcuni telefoni cellulari prima di svanire nel nulla.

L'aggressore, che indossava un passamontagna per nascondere i lineamenti, ha atteso l'arrivo del titolare nei pressi del deposito, situato a breve distanza dal centro abitato. Non appena il commerciante è arrivato alla struttura, il bandito è uscito allo scoperto impugnando una pistola.

Sotto la minaccia dell'arma, la vittima non ha potuto far altro che assecondare le richieste: ha consegnato tutto il denaro contante in suo possesso e i dispositivi mobili che aveva con sé. Il rapinatore è poi fuggito rapidamente.

I Carabinieri della Compagnia di Tempio, allertati immediatamente dalla vittima, hanno fatto scattare i posti di blocco e le ricerche. Secondo le prime testimonianze raccolte, il ricercato sarebbe un uomo di bassa statura e corporatura robusta, vestito con abiti scuri.

Sebbene all'interno del deposito abbia agito un solo uomo, gli inquirenti non escludono la presenza di un palo all'esterno, pronto a favorire la fuga a bordo di un mezzo. È probabile che il colpo sia stato preceduto da un accurato monitoraggio delle abitudini del commerciante, colpito proprio nel momento di massima vulnerabilità.

Il personale dell’Arma ha già sentito a lungo la vittima per ricostruire ogni istante dell'aggressione. In queste ore, i militari stanno verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza sia privati che pubblici lungo le vie di accesso al deposito. Le immagini registrate dalle telecamere potrebbero aver catturato dettagli decisivi sulla direzione di fuga o sul veicolo utilizzato dai banditi.