Cronaca Cagliari: Riqualificazione urbana quartiere Sant'Elia

L’intervento previsto nel cuore di Sant’Elia solleva interrogativi profondi sulla reale natura della riqualificazione urbana; un dilemma che oscilla tra il decoro estetico e il rischio concreto di lacerare il tessuto sociale del quartiere. Sette tecnici, tra ingegneri e periti, hanno varcato i confini di un’area verde senza alcuna autorizzazione preventiva, procedendo a rilievi che sembrano condannare a morte un ecosistema consolidato da mezzo secolo. ?Non si tratta soltanto di abbattere alberi che hanno visto scorrere la storia degli ultimi cinquant’anni; si tratta di distruggere un habitat dove volatili, criceti e specie protette hanno trovato rifugio, curato con la dedizione di chi crede ancora nel valore dell'ambiente. ?Mancanza di partecipazione: È inaccettabile che decisioni di tale impatto vengano calate dall'alto, ignorando il dialogo con chi quel territorio lo vive quotidianamente.



?Danno ambientale: Il sacrificio di un polmone verde storico per far posto a una lingua di asfalto appare come una scelta anacronistica; la tutela della biodiversità urbana dovrebbe essere prioritaria. ? Rischio sociale: Interventi così invasivi, se non condivisi, non abbelliscono il quartiere, ma alimentano tensioni e scontri tra istituzioni e residenti. ? La vera modernizzazione non passa per il cemento che soffoca le radici, ma per la capacità di integrare le infrastrutture nel rispetto della vita che già pulsa in quei luoghi. ?La proposta di una variante, che sposti il tracciato della strada lontano da questa oasi verde, non è solo una necessità ecologica, ma un atto di buon senso civile. È fondamentale richiedere una revisione del progetto che includa la complicità degli abitanti, trasformando un potenziale conflitto in un'opportunità di crescita collettiva.