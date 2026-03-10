Cronaca I segreti della Grotta Verde: esplorazione, salvaguardia e immagini inedite all'Òmnium Cultural

Venerdì 13 marzo alle 18,30 presso la sua sede istituzionale in via Lamarmora 64, l’Associazione Òmnium Cultural de l’Alguer organizza un incontro con lo speleologo Giampiero Mulas dal titolo “La Grotta Verde tra esplorazione e salvaguardia”. La Grotta Verde, conosciuta anche come Grotta di Sant’Elmo, rappresenta una delle cavità di maggior interesse del complesso carsico di Capo Caccia, all’interno del Parco Regionale di Porto Conte, ed è oggetto di studi scientifici sin dai primi decenni del secolo XX, con le prime esplorazioni sistematiche di Alberto La Marmora.



La Grotta Verde è un bene non solo ambientale, ma anche culturale e linguistico e perciò Òmnium Cultural de l’Alguer ha organizzato l’incontro per valorizzare questo inestimabile patrimonio, durante il quale si proietteranno immagini inedite di alcune parti della grotta non aperte al pubblico. Il relatore Giampiero Mulas è uno specialista in speleologia subacquea, ha fatto esplorazioni in più di 140 grotte in tutto il territorio di Alghero ed è socio del Gruppo Speleologico Algherese.