I Vigili del Fuoco svuotano il serbatoio e bruciano i residui con la torcia. Area messa in sicurezza nel pomeriggio: nessun ferito.

Sassari – Una mattinata di alta tensione nel quartiere di Li Punti. Intorno alle 11:00 di oggi, lunedì 9 marzo, l'odore acre del gas ha fatto scattare l'allarme in via Mocci, dove una falla in un grosso serbatoio condominiale ha richiesto l'intervento d'urgenza dei soccorsi.

I Vigili del Fuoco della centrale di Sassari, giunti sul posto, hanno individuato una perdita di GPL da un "bombolone" adibito alla distribuzione del combustibile per diverse abitazioni della zona. Trovata la falla, il protocollo di sicurezza è scattato immediatamente: sul posto sono arrivati il funzionario di guardia e una squadra VF di LPG, un nucleo altamente specializzato in questo genere di emergenze. Il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) è un combustibile estremamente infiammabile che viene stoccato in forma liquida sotto pressione. Quando si verifica una falla, il prodotto passa rapidamente allo stato gassoso, creando una miscela esplosiva a contatto con l'aria. Il nucleo LPG dei Vigili del Fuoco interviene proprio per gestire queste sostanze con attrezzature antideflagranti.

Rintracciata l’azienda fornitrice del gas, gli specialisti hanno avviato le operazioni di travaso. Il serbatoio danneggiato non poteva infatti essere riparato o spostato mentre era pieno: il gas liquido è stato quindi pompato in un contenitore sicuro.

Una volta estratta la parte liquida, i tecnici hanno dovuto gestire i vapori residui rimasti all'interno della cisterna. Per farlo, si è proceduto all'estinzione dei gas tramite una torcia.

In termini tecnici, la "torcia" è un dispositivo di combustione controllata: invece di disperdere il gas residuo nell'atmosfera (rischiando esplosioni o intossicazioni), lo si brucia in modo guidato all'apice di un condotto sicuro, eliminando ogni pericolo.

Le operazioni, presidiate costantemente dalla Polizia Locale per la gestione del traffico e la sicurezza del perimetro, si sono concluse nel pomeriggio. Nonostante il forte timore tra i residenti di via Mocci, non si registrano feriti né danni alle strutture circostanti. L'area è stata dichiarata bonificata e il serbatoio è stato messo fuori servizio per la manutenzione.