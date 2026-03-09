Il rogo è divampato nel pomeriggio. Il carico trasportava pezzi meccanici e olio sintetico. Nessun ferito

Pomeriggio di allarme nella Gallura. Intorno alle 15:30, una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla parte alta di via Barcellona. A scatenare l’emergenza è stato l’incendio improvviso di un semirimorchio in sosta o in transito lungo l'arteria cittadina.

I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti d'urgenza per circoscrivere le fiamme. La situazione è apparsa subito delicata a causa della natura del carico. Il mezzo trasportava infatti materiale meccanico e diversi barili di olio sintetico. Il semirimorchio è la parte posteriore di un autoarticolato, priva di motore proprio, destinata esclusivamente al trasporto merci. L'olio sintetico è un lubrificante chimico altamente infiammabile: una volta innescato, produce fiamme persistenti e fumo denso, richiedendo un attacco massiccio con acqua e schiumogeni.

Per domare il rogo, la squadra operativa ha richiesto l'ausilio di un'autobotte di supporto. La grande disponibilità idrica ha permesso ai pompieri di abbattere le fiamme ed evitare che il calore potesse danneggiare altri veicoli o le abitazioni vicine.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore. Nonostante l'entità dei danni materiali al veicolo e alla merce, il bilancio finale è rassicurante: non si segnalano feriti o persone intossicate. Restano da accertare le cause che hanno innescato la scintilla iniziale, probabilmente dovuta a un guasto meccanico o a un surriscaldamento.