Oristano, aggredisce una donna con un morso al viso e tenta l'abuso: bloccato dai Carabinieri

L'intervento tempestivo dei militari dopo la chiamata di un cittadino al 112. L'aggressore, un senza fissa dimora, è stato rinchiuso nel carcere di Massama. La vittima soccorsa in stato di shock.

di Pasqualino Trubia

Oristano – Un pomeriggio di ordinaria violenza si è trasformato in un arresto lampo grazie alla prontezza di un testimone. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Oristano hanno tratto in arresto un cittadino straniero, senza fissa dimora, colto sul fatto mentre aggrediva brutalmente una donna residente in provincia.

L'allarme e il blitz Tutto è iniziato con una telefonata al NUE 112. Il Numero Unico di Emergenza è la centrale operativa che smista le richieste di soccorso a Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco o sanitari; in questo caso, la segnalazione descriveva un'aggressione gravissima ancora in corso.

I militari sono piombati sul posto in pochi minuti. La rapidità dell'intervento ha permesso di bloccare l'uomo proprio mentre la violenza era nella sua fase più concitata, interrompendo l'azione e mettendo al sicuro la vittima prima che le conseguenze potessero essere ancor più irreparabili.

La dinamica del reato La ricostruzione dei fatti è cruda. L'aggressore non si è limitato alle minacce: ha immobilizzato la vittima, colpendola con un morso al viso e tentando di sottrarle il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto. La donna, comprensibilmente sotto shock, è stata immediatamente affidata al personale sanitario per le cure mediche e il supporto psicologico post-traumatico.

Le procedure legali L'uomo è stato trasferito nella caserma della Compagnia di Oristano per le formalità di rito. Questo termine tecnico indica tutte le procedure burocratiche necessarie dopo un arresto: identificazione, rilievo delle impronte digitali e redazione dei verbali.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato scortato presso la Casa Circondariale di Massama. La Procura della Repubblica di Oristano ha ora in mano il fascicolo per il reato di violenza sessuale.

L'operazione rimarca l'attenzione dell'Arma verso i reati commessi contro persone a minorata difesa. In giurisprudenza, questo concetto indica situazioni in cui la vittima si trova in condizioni di particolare vulnerabilità (fisica, ambientale o legata all'età) che rendono più facile l'attacco dell'aggressore.

Come previsto dalla legge, si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: la colpevolezza del soggetto sarà accertata solo con una sentenza definitiva.