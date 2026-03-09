Cronaca Alghero si ferma per la Setmana Santa: sedici cori e processioni tra i drappi rossi

Presentato al Quarter il programma dei riti secolari. Dal 27 marzo al 5 aprile la città vecchia si trasforma in un teatro di fede. Il Discendimento in diretta streaming e sui maxischermi. Le scuole protagoniste del manifesto 2026.



Alghero – Ci sono tradizioni che non invecchiano, ma si stratificano. Ad Alghero, la Pasqua non è solo una ricorrenza liturgica, ma un atto di identità collettiva che si rinnova ininterrottamente da oltre cinquecento anni. Questa mattina, negli spazi del Quarter, è stata svelata l'edizione 2026 della Setmana Santa a l'Alguer. A fare gli onori di casa, in una sala densa di presenze istituzionali e religiose, sono state le assessore alla Cultura e al Turismo, Raffaella Sanna e Ornella Piras, affiancate dai vertici della Confraternita della Misericordia e dal presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. I drappi rossi e il canto Dal 27 marzo al 5 aprile, il centro storico muterà volto e sonorità. Le antiche vie della città vecchia verranno illuminate e vestite con i caratteristici drappi rossi, scenografia essenziale per ospitare le suggestive processioni. La colonna sonora dei riti sarà affidata alle voci di sedici cori provenienti da diversi paesi, che accompagneranno le celebrazioni insieme alla storica Banda Musicale "A. Dalerci". Un impianto organizzativo massiccio, frutto della collaborazione tra la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, il Comune e la Fondazione Alghero. L'immagine simbolo e la diretta Tv Un dettaglio significativo di questa edizione è il coinvolgimento delle nuove generazioni. Il manifesto ufficiale della Setmana Santa 2026 porta infatti la firma degli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Costantino". L'immagine scelta, intitolata "L'Abbraccio dolente", è un'opera di Giulia Dettori, alunna della classe 3ª Architettura e Ambiente (presente questa mattina al Quarter insieme al dirigente scolastico Mario Peretto e agli insegnanti). Per quanto riguarda i momenti culminanti della settimana, la tecnologia verrà in soccorso della tradizione. Il rito del Discendimento (il Desclavament, l'atto di schiodare il Cristo dalla croce), da sempre l'evento più affollato e intimo, sarà trasmesso in diretta dall'emittente Catalan Tv, proiettato su un maxischermo all'esterno della Cattedrale di Santa Maria e diffuso in streaming sul canale YouTube della Diocesi. Il giorno di Pasqua, l'atteso Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (sui Bastioni Colombo) sarà scandito, come da prassi, dagli spari a salve curati dall'Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda. (La Diocesi ricorda ai fedeli l'invito a indossare l'abito scuro in segno di lutto durante le processioni del Giovedì e del Venerdì Santo).



IL PROGRAMMA DELLE PROCESSIONI E DEI RITI (27 MARZO - 12 APRILE 2026) 27 MARZO: Venerdì di Passione Ore 20:00 – Processione dell’Addolorata. Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, via C. Alberto, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco. Rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia. 29 MARZO: Domenica delle Palme Ore 10:00 – Benedizione delle Palme nella Chiesa di San Francesco. Processione verso la Cattedrale: via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale. Ore 10:30 – Cattedrale: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Rientro della Confraternita presso la Chiesa della Misericordia. 31 MARZO: Martedì Santo Ore 20:00 – Processione dei Misteri. Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Omelia in Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, rientro presso la Chiesa della Misericordia. 2 APRILE: Giovedì Santo Ore 10:00 – Cattedrale: Santa Messa Crismale celebrata dal Vescovo (accompagna il Coro Diocesano). Ore 18:30 – Cattedrale: Messa in “Coena Domini” e rito della lavanda dei piedi. Ore 21:00 – Processione per visita Eucaristica | “Les Cerques”. Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Chiesa di San Michele, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via Giovanni XXIII, Via Mons. Ciuchini, Chiesa della Mercede, Via Mons. Ciuchini, Via Giovanni XXIII, Via XX Settembre, Via Kennedy, Largo San Francesco, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto e rientro. Ore 22:00 – Cattedrale: Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione. 3 APRILE: Venerdì Santo Ore 08:00 – Cattedrale: Ufficio delle letture e Lodi Mattutine. Ore 11:20 – Processione della Via Crucis. Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Piazza Porta Terra, via Sassari, Scalo Tarantiello, Banchina Dogana, Porto Salve, Piazza Civica, Piazza Duomo, Cattedrale. Ore 11:40 – Cattedrale: Innalzamento del Cristo (accompagna l’Associazione Musicale Lo Frontuni). Ore 16:00 – Cattedrale: Celebrazione Liturgica della Passione del Signore presieduta dal Vescovo. Ore 20:00 – Processione del Discendimento verso la Cattedrale (dalla Chiesa della Misericordia). Ore 20:30 – Cattedrale: Predica del Discendimento (accompagna il Coro Polifonico Algherese). Proiezione esterna in Piazza Duomo. Ore 21:30 – Processione del Venerdì Santo. Percorso: Cattedrale, Via Santa Barbara, Via Cavour, via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G.Ferret, Via Cavour, Bastioni C. Colombo, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Piazza Sulis (ore 22:10 circa), Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Pascoli, Via Sassari, Via Carducci, Piazza della Mercede (ore 22:40 circa), Via Nuoro, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Torre di Porta Terra (ore 23:20 circa), Via Roma, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia (ore 23:40 circa). 4 APRILE: Sabato Santo Ore 21:00 – Cattedrale: Solenne Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo (canti a cura del Coro Polifonico Algherese). 5 APRILE: Domenica di Pasqua Ore 09:00 – Processione della Madonna. Da Chiesa di San Francesco ai Bastioni Colombo. Ore 09:30 – Processione di Gesù Risorto. Dalla Chiesa della Misericordia ai Bastioni Colombo. Ore 09:45 – L'Incontro. (Bastioni Colombo, angolo via C. Alberto). Manifestazione di spari a salve. Ore 09:50 – Processione congiunta verso la Cattedrale. Ore 10:30 – Cattedrale: Messa Solenne presieduta dal Vescovo. Ore 12:00 – Rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia e Santa Messa in Cattedrale. 12 APRILE: Seconda Domenica di Pasqua Ore 10:30 – Santuario N.S. di Valverde: Santa Messa presieduta dal Vescovo (canta il Coro Polifonico Olmedese Incantos).



EVENTI COLLATERALI 27 marzo (Venerdì di Passione), ore 20:30 – Cattedrale: “Concerto Spirituale” a cura dell’Associazione Musicale “Lo Frontuni”. 29 marzo (Domenica delle Palme), ore 18:30 – Parrocchia S.G. Bosco: Les ondes de gener. La storia del Cristo di Alicante raccontata con i versi di Franco Cano (a cura dell’Associazione Banda musicale “A. Dalerci”). 29 marzo, ore 20:30 – Cattedrale: “Le sette ultime parole di Nostro Signore sulla Croce” di Saverio Mercadante. Oratorio per soli, coro e orchestra proposto dall’Associazione “Pro Arte”. 11 aprile – Cattedrale: Concerto di Musica Sacra a cura del Kultur Centrum Niederrhein e.V. (Ensemble vocale tedesco, solisti e quartetto d'archi diretti da Giovanni Solinas).