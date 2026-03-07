Cronaca Cagliari: Riqualificazione urbana quartiere Sant'Elia

L’intervento previsto nel cuore di Sant’Elia solleva interrogativi profondi sulla reale natura della riqualificazione urbana; un dilemma che oscilla tra il decoro estetico e il rischio concreto di lacerare il tessuto sociale del quartiere. Sette tecnici, tra ingegneri e periti, hanno varcato i confini di un’area verde senza alcuna autorizzazione preventiva, procedendo a rilievi che sembrano condannare a morte un ecosistema consolidato da mezzo secolo. ? Non si tratta soltanto di abbattere alberi che hanno visto scorrere la storia degli ultimi cinquant’anni; si tratta di distruggere un habitat dove volatili, criceti e specie protette hanno trovato rifugio, curato con la dedizione di chi crede ancora nel valore dell'ambiente. ?Mancanza di partecipazione: È inaccettabile che decisioni di tale impatto vengano calate dall'alto, ignorando il dialogo con chi quel territorio lo vive quotidianamente. ?



Danno ambientale: Il sacrificio di un polmone verde storico per far posto a una lingua di asfalto appare come una scelta anacronistica; la tutela della biodiversità urbana dovrebbe essere prioritaria. ?Rischio sociale: Interventi così invasivi, se non condivisi, non abbelliscono il quartiere, ma alimentano tensioni e scontri tra istituzioni e residenti. ?La vera modernizzazione non passa per il cemento che soffoca le radici, ma per la capacità di integrare le infrastrutture nel rispetto della vita che già pulsa in quei luoghi. ? La proposta di una variante, che sposti il tracciato della strada lontano da questa oasi verde, non è solo una necessità ecologica, ma un atto di buon senso civile. È fondamentale richiedere una revisione del progetto che includa la complicità degli abitanti, trasformando un potenziale conflitto in un'opportunità di crescita collettiva.