Emergenza daini nel Parco di Porto Conte: ennesimo incidente, necessario rafforzare le azioni di contenimento

ALGHERO – Il problema della presenza dei daini erranti nel territorio, in particolare all'interno del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, continua a destare forte preoccupazione, i continui incidenti stradali e gli investimenti di animali selvatici stanno diventando sempre più frequenti, con gravi rischi per la sicurezza degli automobilisti e per la stessa fauna. Proprio questa mattina si è verificato l’ennesimo episodio: un giovane daino è stato investito da un’auto ed è rimasto gravemente ferito, con due zampe rotte, lasciato moribondo sul ciglio della strada.

A notare l’animale è stato il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, che transitando in quel tratto ha immediatamente allertato il Corpo Forestale ed informato il Presidente del Parco Emiliano Orrù. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente per prestare le prime cure al piccolo daino e trasferirlo al Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Bonassai, struttura specializzata nella cura e nel recupero degli animali feriti.

«Il fenomeno degli ungulati - spiega il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas - è ormai diventato un problema serio che richiede interventi concreti e coordinati. Non riguarda soltanto la tutela della fauna, ma anche la sicurezza delle persone che percorrono quotidianamente le strade del territorio». Giova precisare inoltre, che per quanto riguarda il contenimento dei daini al momento, nonostante sia operativo e vigente un piano provinciale di contenimento 2023-2027 lo stesso è in un fase di stallo per degli approfondimenti di carattere organizzativo e operativo in capo alla città metropolitana di Sassari ( ex Provincia capofila dei piani di contenimento).

“Siamo a lavoro – spiega il presidente del Parco di Porto Conte Emiliano Orrù- per condividere con la città metropolitana un percorso di delega per la gestione diretta anche del contenimento dei daini. Contiamo quindi entro breve di comunicare novità sul percorso di attivazione finalmente anche del contenimento dei daini.” In questi giorni, intanto, si sono svolti alcuni incontri operativi tra il Parco, il Corpo Forestale e le associazioni dei coadiutori che collaborano nelle attività di controllo e contenimento numerico dei cinghiali per la definizione delle attività per la stagione 2026. Azioni che, grazie ad una quota parte del finanziamento di due milioni di euro ricevuto dal Parco, potranno essere potenziate e ampliate al fine di garantire maggiore efficacia nel controllo degli ungulati.