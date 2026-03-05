Cagliari, svaligia gli scaffali e scappa: i Carabinieri arrestano un 31enne

Bottino da cento euro in un supermercato. L'uomo aveva superato le casse indisturbato ma è stato bloccato in strada. L'accusa è di furto aggravato. Rinchiuso in cella in attesa del processo per direttissima.

di Simone Arbus

Cagliari – Esce dal supermercato con la spesa fatta, ma senza pagare. La fuga dura il tempo di fare pochi passi in viale Marconi. I Carabinieri arrestano in strada un trentunenne di origini algerine.

Il furto e la fuga L'uomo, senza fissa dimora e con vecchi precedenti di polizia alle spalle, era entrato nel punto vendita confondendosi tra i clienti. Ha prelevato merce dagli scaffali per un valore di oltre cento euro, poi ha puntato dritto verso l'uscita. Ha superato la barriera delle casse ed è riuscito ad allontanarsi indisturbato dalla struttura.

Le manette in strada La sua marcia si è interrotta a pochi metri di distanza. Una pattuglia dell'Arma lo ha intercettato, fermato e perquisito prima che potesse far perdere le proprie tracce. La refurtiva è stata recuperata e per il trentunenne sono scattate le manette.

In cella per il processo L'accusa formale contestata dai militari è di furto aggravato. L'uomo è stato caricato sulla gazzella e condotto in caserma. È stato rinchiuso nella cella di sicurezza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di comparire in tribunale per il processo per direttissima (il giudizio rapido previsto dalla legge quando l'indagato viene colto in flagranza di reato).