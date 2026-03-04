In memoria di Gianfranco Deriu e Fabrizio Sedda

Nel silenzio solenne del Santuario di Nostra Signora di Bonaria, il ricordo si è fatto preghiera e commozione; a trentadue anni di distanza da quella tragica sera del 2 marzo 1994, la Sardegna si è stretta ancora una volta attorno alla memoria di Gianfranco Deriu e Fabrizio Sedda. I due finanzieri piloti, caduti nell'adempimento del dovere, restano sentinelle invisibili di un mare che non ha mai restituito i loro corpi, quasi a voler suggellare un legame eterno con gli abissi.



?Alla presenza delle massime autorità della Guardia di Finanza, la cerimonia ha rinnovato il dolore di una ferita mai rimarginata, ma ha anche celebrato il valore del sacrificio supremo. La Vergine di Bonaria, Patrona Massima dell'Isola e protettrice di chi solca i mari, accoglie simbolicamente questi suoi figli; li custodisce laddove l'orizzonte si fonde con l'infinito, trasformando la loro scomparsa in un esempio di dedizione che il tempo non può scalfire.