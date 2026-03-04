Cagliari, butta i rifiuti in strada alla Marina: beccato dai vigili. Era un evasore totale della Tari

La Polizia Locale incrocia le banche dati e fruga nei sacchetti abbandonati. Le nuove leggi nazionali non perdonano: multa da mille euro. Il conto raddoppia per i materiali pericolosi.

di Pasqualino Trubia

Cagliari – Il sacchetto dell'immondizia tradisce l'evasore. Gli agenti del nucleo Igiene del suolo della Polizia Locale passano al setaccio le strade del quartiere Marina e smascherano un cittadino intento a scaricare i propri rifiuti sul marciapiede. Oltre al danno ambientale, la sorpresa fiscale: l'uomo è risultato un fantasma per le casse del Comune.

Il fantasma delle tasse L'intervento dei vigili ha portato alla luce una doppia irregolarità. Il responsabile non si è limitato a ignorare il calendario della raccolta porta a porta e le regole basilari del decoro urbano. Dalle verifiche in tempo reale è emerso che il cittadino non è mai stato iscritto ai ruoli della Tari (la tassa comunale sui rifiuti). Un evasore totale. Mai pagata una bolletta, mai registrato negli archivi.

L'indagine tra i rifiuti Per incastrare i trasgressori, la Polizia Locale usa un metodo investigativo consolidato. I vigili incrociano i nomi presenti nelle banche dati del Municipio e, soprattutto, aprono i cumuli di spazzatura abbandonati in strada. Fanno l'inventario. Cercano lettere, vecchie bollette, ricevute mediche, scontrini o qualsiasi altro indizio cartaceo capace di svelare l'identità e l'indirizzo di chi ha lanciato il sacchetto.

La stangata Il conto da pagare, adesso, è salato. Abbandonare la spazzatura in strada non è più una banale violazione da pochi spiccioli. L'applicazione delle nuove norme nazionali, recentemente inasprite da Roma per arginare il degrado urbano, ha fatto lievitare le cifre. Chi viene colto sul fatto rischia una sanzione che parte da mille euro. Una stangata che raddoppia in automatico se all'interno dei sacchi neri vengono trovati rifiuti considerati pericolosi.

I pattugliamenti in città vanno avanti. Dal Comune l'avviso è netto: l'unico modo per evitare la sanzione è rispettare il calendario della differenziata e regolarizzare la propria posizione tributaria.