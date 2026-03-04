Sassari, la Polizia in cattedra contro droga e alcol: scatta l'operazione "Fuori dal giro"

Duemila studenti coinvolti in quattordici istituti superiori della città. I vigili portano nelle aule video, dati e questionari anonimi. A fine anno i ragazzi saliranno sul palco per un contest teatrale.

di Pasqualino Trubia

Sassari – I vigili urbani salgono in cattedra. La Polizia locale di Sassari lancia "Fuori dal giro", una campagna mirata a contrastare lo spaccio di droga e l'abuso di alcol tra i giovanissimi. Il perimetro dell'operazione è già tracciato: gli agenti entreranno in quattordici istituti superiori della città, incrociando circa duemila studenti delle classi terze e quarte.

Il metodo in classe A condurre i faccia a faccia sono gli uomini e le donne del Nucleo di Sicurezza urbana. Il copione degli incontri scarta le teorie astratte e punta sull'impatto visivo. Nelle aule vengono proiettati video che mostrano la reale perdita di controllo causata dalle sostanze. Le immagini sono accompagnate da testimonianze e numeri. L'obiettivo è far capire i rischi fisici e sociali delle dipendenze.

Alla fine della lezione entra in gioco la tecnologia. I ragazzi inquadrano un codice Qr con lo smartphone e partecipano a un quiz interattivo di dodici domande. In parallelo, le pattuglie distribuiscono questionari anonimi per mappare il livello di diffusione di alcol e droghe tra gli adolescenti sassaresi.

L'origine del progetto L'offensiva scolastica nasce dai riscontri della strada. I controlli quotidiani del territorio segnalano una presenza preoccupante di stupefacenti nelle aree di aggregazione giovanile e a ridosso dei plessi scolastici. Il Comune ha deciso così di affiancare alla repressione pura un percorso educativo. La Polizia locale punta a spezzare il muro di diffidenza con i ragazzi e a prevenire lo spaccio prima ancora che si concretizzi.

Il palco finale La chiusura del cerchio avverrà a fine anno scolastico. I dati raccolti con i questionari anonimi verranno aperti e analizzati pubblicamente durante il convegno conclusivo “Va in scena la legalità – Fuori dal giro”. L'evento farà da cornice alla seconda edizione del contest cittadino. Gli studenti non resteranno seduti in platea: saranno chiamati a salire sul palco per esibirsi in performance artistiche o multimediali, scritte e ideate da loro stessi durante l'anno, per raccontare il rifiuto delle dipendenze.