Olimpiadi e prevenzione: i volontari sardi in campo con "La Verità sulla Droga" Oltre un milione e 400mila libretti informativi distribuiti in tutta Italia. Nell'Isola raggiunte già 15mila persone. La mobilitazione da Cagliari alla Gallura. Nelle prossime settimane in arrivo altri 20mila opuscoli.

di Sergio Demuru

Darsi da fare per una società migliore è un dovere civico e si sa: la droga è senz’altro quanto di più distruttivo possa esserci nelle nostre città. Con tutta l’attenzione del mondo sull’Italia per via della Olimpiadi Invernali, i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga hanno deciso di attivarsi in tutto lo stivale per effettuare la più imponente campagna di prevenzione alla droga che si sia mai vista.

Dall’inizio delle Olimpiadi ad oggi sono già stati consegnati oltre 1 milione e 400 mila libretti informativi sugli effetti di ogni droga. I libretti intitolati “La Verità sulla Droga” sono progettati per educare in modo chiaro ed efficace: forniscono tutte le informazioni necessarie per fare scelte consapevoli e responsabili.

Chiaramente la distribuzione di questi materiali si è concentrata maggiormente nelle zone in cui si sono svolte le Olimpiadi di Milano Cortina e qui hanno visto anche il coinvolgimento di tanti atleti. Tuttavia in Sardegna i volontari sono stati tutt’altro che con le mani in mano e, consegnando oltre 15.000 libretti informativi, hanno informato già metà della quantità di persone coinvolta in tutto il 2025.

Il materiale è stato divulgato nel Cagliaritano, nell’Oristanese, Nuorese e in Gallura grazie alla costanza di decine di volontari. Non solo: grazie al patrocinio della Chiesa di Scientology, nelle prossime settimane saranno disponibili altri 20.000 libretti che finiranno presto nelle mani dei Sardi con distribuzioni già avvenute a Cagliari e Gavoi, procederanno a Olbia e nel Medio-Campidano e si ripeteranno spostandosi da un paese all’altro.

«L’arma più efficace contro la droga è l’educazione» disse il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, ispiratore di questa campagna. Con questa consapevolezza e con la volontà di mettere le persone in condizione da poter davvero conoscere gli effetti determinati dagli stupefacenti, Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga agisce senza sosta.

L’obbiettivo è davvero elevato ma lo scopo comune di vedere una società libera dalla droga non può che unire. In questo contesto la Sardegna sa di non essere sola ma parte di un movimento che vede la diffusione di questo materiale in oltre 180 nazioni, può sentirsi orgogliosa e protagonista di partecipare alla più grande campagna non governativa di prevenzione all’uso di droga.