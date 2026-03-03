Alghero, centomila euro per le pergole nelle scuole. Partono i montaggi a Sant'Anna

Il Comune piazza le nuove coperture con lamelle orientabili in cinque istituti cittadini. Il sindaco Cacciotto in cantiere. Intanto operai al lavoro per riparare i tetti bucati dalle piogge a Fertilia e via Matteotti.

di Pasqualino Trubia

Alghero – L'ora d'aria si fa all'ombra. Il Comune di Alghero mette mano al portafoglio e stacca un assegno da centomila euro per coprire i cortili delle scuole cittadine. L'obiettivo è piazzare nuove strutture per permettere ad alunni e insegnanti di fare lezione e giocare all'aperto, al riparo dal sole.

La mappa dei montaggi Gli operai hanno acceso gli avvitatori ieri mattina. La prima installazione è spuntata nel giardino della scuola dell'infanzia di Sant'Anna. La mappa dei cantieri è già tracciata e toccherà altri quattro plessi: l'ex Omni di via Vittorio Emanuele, l'infanzia e primaria Sant'Agostino (via Grazia Deledda), il polo di via Asfodelo-via XXIV Maggio e l'infanzia di via Parenzo, a Fertilia.

Il tetto a lamelle Non si tratta di semplici tendoni di tela. Il progetto prevede l'installazione di sistemi moderni: pergole in metallo dotate di lamelle orientabili e retrattili. In pratica, tetti a persiana (tecnicamente definite pergole bioclimatiche) che si possono aprire per far passare l'aria o chiudere completamente a incastro.

Il blitz in cantiere Per controllare l'avvio dei lavori, il sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessore alle Opere Pubbliche, Francesco Marinaro, si sono presentati di persona nel cantiere di Sant'Anna.

La dichiarazione del primo cittadino, diffusa dalla nota stampa, inquadra l'operazione: «Un investimento destinato a rendere i nostri plessi scolastici sempre più confortevoli e funzionali – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto, che ieri si è recato sul posto insieme all’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro – e diamo seguito alle esigenze emerse durante i sopralluoghi effettuati lo scorso anno, con l’obiettivo di mantenere l’impegno assunto per favorire la creazione di nuovi spazi arredati al meglio».

La guerra alle infiltrazioni Il restyling dei cortili non ferma l'emergenza strutturale degli edifici storici. Mentre si montano le pergole, i muratori sono costretti a correre ai ripari sui tetti. L'amministrazione sta infatti portando avanti le manutenzioni urgenti sulle coperture delle scuole di via Matteotti e di Fertilia. L'acqua è entrata nei plessi: le piogge abbondanti delle ultime settimane hanno forzato le guaine e aggravato le vecchie infiltrazioni.