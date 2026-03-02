La soffiata viaggia sull'app della Polizia: arrestati due spacciatori a Cagliari e Villacidro

Segnalazioni anonime dei cittadini su YouPol incastrano i pusher. I Falchi della Mobile sequestrano ketamina, hashish, marijuana e oltre tremila euro in contanti.

Cagliari – La droga si vende in strada, ma la soffiata viaggia sullo smartphone. I Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato due spacciatori. Uno a Villacidro, l'altro nel quartiere cagliaritano di San Michele. Il filo rosso che unisce le due operazioni è tecnologico. A incastrare i pusher sono state le denunce anonime inviate dai cittadini tramite "YouPol", l'applicazione per cellulari della Questura studiata per segnalare in modo riservato episodi di spaccio e situazioni sospette.

Il blitz a Villacidro La polizia riceve la segnalazione dall'app. Scatta il periodo di osservazione. Poi i Falchi entrano in azione. Il primo blitz colpisce Villacidro. In manette finisce un uomo di trent'anni. Gli agenti perquisiscono l'abitazione e trovano un campionario completo di stupefacenti: 80 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish e 60 grammi complessivi di droghe pesanti e sintetiche tra ketamina e metanfetamina. Insieme alla droga, le forze dell'ordine sequestrano 3.100 euro in contanti, ritenuti l'incasso dell'attività illecita.

La rete su San Michele Il secondo intervento colpisce il capoluogo. Stesso copione, stessa applicazione, stesso epilogo. L'operazione dei Falchi si chiude con l'arresto del secondo pusher nel quartiere di San Michele, confermando l'efficacia delle segnalazioni digitali dei residenti per smantellare le piazze di spaccio cittadine e provinciali.