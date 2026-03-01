Vigili del Fuoco, il governo celebra il Corpo: "Orgoglio nazionale e presidio insostituibile dello Stato"

Il messaggio della sottosegretaria al Mef Sandra Savino per la fondazione delle divise. La promessa sui fondi: "Investire per proteggere i cittadini dalle calamità climatiche estreme".

di Pasqualino Trubia

Roma – Il governo celebra i Vigili del Fuoco. Nel giorno dell'anniversario della fondazione del Corpo Nazionale, arriva il messaggio istituzionale di Sandra Savino. La sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze blinda il ruolo dei pompieri nell'architettura della sicurezza statale.

La trincea quotidiana Le parole di Savino sono un riconoscimento formale al lavoro sul campo. La sottosegretaria esprime «profonda gratitudine e riconoscenza alle donne e agli uomini che ogni giorno, con professionalità e spirito di sacrificio, garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio».

Il perimetro dell'azione operativa viene tracciato con precisione: «I Vigili del Fuoco – dichiara il Sottosegretario – rappresentano un presidio insostituibile dello Stato. Intervengono nelle emergenze, nei grandi eventi calamitosi come nelle situazioni quotidiane di pericolo, con competenza, tempestività e straordinaria dedizione. Il loro operato incarna i valori più alti del servizio pubblico: coraggio, senso del dovere e vicinanza concreta alle comunità».

I fondi e il clima La dichiarazione si sposta poi dal piano dei princìpi a quello programmatico. Le calamità impongono un cambio di passo anche sui bilanci. «In una fase storica segnata da crescenti criticità ambientali e da eventi climatici sempre più estremi – prosegue Savino – il ruolo del Corpo assume un rilievo ancora maggiore. Investire nella sicurezza, nella prevenzione e nel potenziamento delle dotazioni significa rafforzare la capacità dello Stato di proteggere persone, imprese e infrastrutture».

Il messaggio si chiude con il ringraziamento diretto agli uomini in divisa: «A tutti i Vigili del Fuoco – conclude – va il mio personale ringraziamento. L’Italia può contare su una struttura altamente qualificata, che è motivo di orgoglio nazionale e simbolo di affidabilità e solidarietà».