Ruba un monopattino, il proprietario lo cerca armato di roncola: tutti denunciati

Follia a Loiri Porto San Paolo sventata dai Carabinieri.
A La Maddalena i militari sequestrano 50 grammi di hashish e una pattadese. Nei guai due ragazzi.
di Pasqualino Trubia
Loiri, caccia al ladro con la roncola
Un furto innesca una caccia all'uomo per le strade di Loiri Porto San Paolo. Un quarantatreenne del posto ruba un monopattino elettrico. Il proprietario se ne accorge, ma invece di affidarsi alle forze dell'ordine decide di farsi giustizia da solo. Impugna una roncola, esce di casa e inizia a setacciare il centro abitato per rintracciare il ladro. I Carabinieri della stazione locale, supportati dai colleghi di Golfo Aranci, intercettano l'uomo armato ed evitano il peggio.
Il bilancio si chiude con due denunce a piede libero spedite alla Procura di Tempio Pausania. Il quarantatreenne deve rispondere di furto aggravato. Il proprietario del monopattino viene invece denunciato per porto abusivo di armi da taglio. Il mezzo è stato recuperato e restituito.
La Maddalena, la pattadese nel marsupio
L'attività dell'Arma non si ferma alla costa. Sull'isola di La Maddalena scattano altre due denunce durante i controlli notturni. La notte del 26 febbraio, in via Principe Amedeo, i militari fermano un ventiduenne per un controllo. Nascosto nel marsupio spunta un coltello a serramanico tipo "pattadese" lungo diciassette centimetri, di cui otto di lama. L'arma finisce sotto sequestro e il giovane incassa una denuncia.
Il blitz antidroga
Il secondo episodio maddalenino risale alla sera del 20 febbraio. Nel mirino dei Carabinieri finisce un ragazzo di vent'anni. Scatta la perquisizione personale e domiciliare. I militari trovano e sequestrano 50 grammi di hashish. Anche per lui scatta la denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.