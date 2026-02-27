Paulilatino, branco di cani randagi fa strage di pecore: scatta il piano di cattura

Il Comune non riesce a fermare gli assalti. Il caso finisce sul tavolo della Prefettura di Oristano. In arrivo ispezioni Asl e gabbie per neutralizzare il branco. Il prefetto Angieri: "Azione sinergica e responsabile per prevenire rischi sanitari e tutelare comunità e animali".

di Pasqualino Trubia

Paulilatino – Un branco di cani randagi terrorizza le campagne. Fanno strage di pecore e minacciano chi si avvicina. Le contromisure del Comune falliscono. Il sindaco alza bandiera bianca e bussa alla porta della Prefettura di Oristano.

La strage nei pascoli Il branco colpisce a ripetizione. I cani sbranano i capi ovini e mostrano un'aggressività che spaventa allevatori e residenti. I tentativi di arginare il problema messi in campo finora dall'amministrazione locale sono andati a vuoto. L'allarme per la sicurezza e l'igiene pubblica costringe il prefetto Salvatore Angieri a convocare d'urgenza il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Il piano e le gabbie Attorno al tavolo siedono vertici della Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Asl. La linea d'intervento è immediata. I veterinari dell'Azienda sanitaria e i tecnici comunali batteranno il territorio con un sopralluogo congiunto. Mappata l'area, piazzeranno delle gabbie di cattura controllate. L'obiettivo è intrappolare il branco e disinnescare il pericolo strada per strada.

Il prefetto Angieri fissa l'obiettivo dell'operazione, riportato a chiare lettere in apertura del documento prefettizio: «Azione sinergica e responsabile per prevenire rischi sanitari e tutelare comunità e animali».

Microchip contro l'abbandono L'emergenza nasce dall'incuria umana. Catturare i cani non basta se i recinti continuano a svuotarsi. Il vertice impone un giro di vite sulla prevenzione. Parte la stretta sulla tracciabilità: controlli a tappeto per l'inserimento dei microchip. A questo si affiancherà una campagna di sensibilizzazione mirata a contrastare l'abbandono e inchiodare i proprietari alle proprie responsabilità legali.