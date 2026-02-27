Al Parco degli Anelli il sopralluogo di Conte e Todde: la Sardegna ferita dal ciclone Harry

Il fango e i tronchi abbattuti sono i testimoni muti di un'Isola che si scopre fragile e indifesa. La riflessione sul post-emergenza: "Il degrado ambientale è il nuovo bandito da sconfiggere. La difesa del suolo è la nostra vera battaglia di civiltà".

di Roberto Fadda e Massimiliano Piga

Il corpo a corpo con la realtà Cagliari – Non è stata una passerella, ma un amaro corpo a corpo con la realtà; Giuseppe Conte e la Presidente Alessandra Todde, accompagnati da Desirè Manca e Luisa Giua Marassi, si sono fatti strada tra le macerie del Parco degli Anelli. Il fango e i tronchi abbattuti dal ciclone Herri sono i testimoni muti di un’Isola che si scopre, ancora una volta, fragile e indifesa.

L'incuria come il banditismo ?Per chi, come me, ha speso una vita a indagare le piaghe del banditismo e delle ecomafie, questo scenario non è nuovo; è l’assalto di un’incuria che ruba il futuro ai sardi esattamente come i criminali del passato. Vedere i vertici del Movimento e la Governatrice calpestare questi detriti deve segnare un punto di non ritorno: la difesa del suolo è la nostra vera battaglia di civiltà.

I fondi e la manutenzione ?I punti del confronto vertevano sui danni strutturali e la verifica della devastazione delle aree verdi e delle infrastrutture cittadine. Todde e Conte hanno discusso lo sblocco di fondi straordinari per il ripristino ambientale. Manca e Giua Marassi hanno incalzato sulla necessità di una manutenzione che non sia solo emergenziale.

La vera sovranità ?Il degrado ambientale è il nuovo "bandito" da sconfiggere; non usa fucili, ma l'indifferenza e la burocrazia. La Sardegna non chiede assistenza, ma la sovranità di poter proteggere la propria terra prima che la prossima tempesta ne cancelli la bellezza.