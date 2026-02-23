Randagismo e bisturi, duemila sterilizzazioni in Sardegna. La guida di Monica Pais

Il 24 febbraio il calendario segna la Giornata Mondiale della sterilizzazione animale. In Sardegna la battaglia contro il randagismo passa dai numeri di chi opera sul campo. L'associazione Effetto Palla ODV, fondata dalla veterinaria Monica Pais, traccia il bilancio: negli ultimi anni gli interventi chirurgici per bloccare le cucciolate indesiderate nell'Isola hanno superato quota duemila.

I progetti nell'Isola I numeri poggiano su due architravi principali. Il primo è il Progetto Centu. Avviato nel 2021 e finanziato interamente dalle casse dell'associazione privata, l'iniziativa copre tutta la regione e paga gli interventi chirurgici per le gatte di colonia non riconosciute. Il progetto è stato rinnovato anche per il 2026 e si appoggia agli ambulatori convenzionati.

Il secondo fronte è il Progetto Quartu. Dal 2022 la Onlus lavora a braccetto con il Comune cagliaritano per sterilizzare i cani e i gatti di proprietari indigenti, le colonie feline e i cani da guardia delle aziende agricole. L'amministrazione locale ha confermato i fondi per proseguire il programma anche nell'anno in corso.

Il bersaglio dell'operazione La fondatrice della Onlus, Monica Pais, chiarisce perché il bisturi serve anche per gli animali di casa: «La sterilizzazione non è solo una pratica importante per gli animali senza padrone ma anche per chi ha già famiglia. Sono spesso le cucciolate inaspettate o non gestite in maniera appropriata ad alimentare il fenomeno, soprattutto nei gatti. I gatti domestici non sterilizzati - che hanno la possibilità di uscire dal proprio ambiente - sono spesso genitori di cucciolate destinate a rimanere in strada. Inoltre, la sterilizzazione rappresenta un aiuto per il benessere dell’animale, scongiurando l’insorgere di alcune gravi patologie, o il rischio di contrarre malattie trasmissibili, per esempio infezioni come l’HIV felina».

Il prontuario veterinario Per l'occasione, l'associazione ha diffuso un manuale in sei punti che spiega gli effetti medici dell'operazione.