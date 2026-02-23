Turismo, algoritmi e telecamere: gli studenti in gara per inventare lo spot perfetto

Alghero – I banchi di scuola diventano un'agenzia pubblicitaria. Da domani, martedì 24 febbraio, e fino a giovedì 26, gli studenti delle superiori di Alghero e Sassari si sfidano a colpi di creatività. L'obiettivo è progettare lo spot turistico del futuro per promuovere le destinazioni dell'Isola.

La competizione Il progetto si chiama "Challenge Next Stop Uniss". Niente lezioni frontali, ma un laboratorio pratico. I ragazzi lavorano in gruppo. Partono dal foglio bianco, disegnano lo storyboard – la sequenza illustrata delle scene – e arrivano al prodotto multimediale. A fine giornata i team presentano il lavoro davanti a una giuria. Il progetto più coerente e innovativo vince la sfida.

L'algoritmo in classe Le idee viaggiano sui computer. Il lavoro unisce l'analisi dei dati sui flussi turistici alla cosiddetta "gamification", l'apprendimento attraverso le regole e i meccanismi del gioco. Per tradurre la fantasia in immagini interviene l'intelligenza artificiale. Gli studenti usano i "prompt", i comandi testuali impartiti ai software, per strutturare le inquadrature e sintetizzare i progetti.

La cabina di regia L'organizzazione fa capo all'Università di Sassari, nello specifico al corso di laurea in Sviluppo Turistico e Territori Digitali. I tutor e i professionisti dell'ateneo affiancano i ragazzi passo dopo passo. L'iniziativa rientra nel perimetro del programma e.INS Spoke 2, un piano di investimenti dedicato all'innovazione tecnica e alla sostenibilità nei beni culturali.

Il calendario e le scuole La maratona parte da Alghero. Martedì 24 febbraio tocca agli studenti del liceo scientifico Fermi e del liceo classico Manno. Mercoledì 25 febbraio scendono in campo l'istituto Roth, l'alberghiero Ipsar e l'Istituto Tecnico Industriale. Giovedì 26 febbraio la carovana si sposta a Sassari, tra i banchi dell'istituto tecnico Angioy, per la giornata di chiusura.