Soddu torna nell'Isola: Papa Leone lo nomina nuovo arcivescovo di Sassari

Terni – Francesco Antonio Soddu riattraversa il Tirreno. Sabato 21 febbraio, a mezzogiorno in punto, le navate della cattedrale di Terni hanno ospitato l'annuncio ufficiale. Papa Leone XIV ha nominato il presule nuovo arcivescovo metropolita di Sassari.

Il calendario del trasferimento Il vescovo lascia l'Umbria dopo quattro anni di mandato, iniziati in seguito all'esperienza romana come direttore della Caritas Italiana. L'insediamento ufficiale in Sardegna avverrà presumibilmente la settimana successiva alla Pasqua. Fino a quel momento, Soddu continuerà a guidare la diocesi di Terni-Narni-Amelia in veste di amministratore diocesano.

Il commiato all'altare Davanti a fedeli e autorità civili e militari, il nuovo arcivescovo ha tracciato il bilancio del suo mandato e spiegato lo spirito del suo ritorno in terra sarda. Le sue parole:

«In questi 4 anni vissuti tra voi e con voi ho avuto modo di raccontare in più occasioni le vicende della mia vita, quelle che mi avevano accompagnato fino allo sradicamento dalla Sardegna con la nomina a direttore di C.I. prima e poi a quella di Vescovo di Terni-Narni-Amelia. Su queste ed altre precedenti vicende ho sempre cercato di riporre la fiducia in Dio attraverso l’obbedienza ai superiori. In modo particolare ieri con Papa Francesco per Terni, oggi con Papa Leone per Sassari. Come dicevo il 5 gennaio scorso, in occasione dell’anniversario della mia Ordinazione Episcopale, ho sentito questa Chiesa di Terni-Narni-Amelia e questa terra umbra come la mia casa. Così sono nato Vescovo di questa Diocesi. Mi sono sentito accolto, tanto ho imparato e spero di aver messo a disposizione tutte le mie energie. Ora il Signore mi chiama ancora ad uscire. Qualcuno potrebbe dire che siccome vado in Sardegna e per di più a Sassari, si tratta di un ritorno, di un rientro a casa. Mettiamola come vogliamo, io comunque son sempre in viaggio, anzi in uscita; son contento di fare la volontà di Dio. Specifico che fino alla mia partenza e alla presa di possesso della nuova sede, che sarà presumibilmente la settimana dopo Pasqua, continuerò a reggere questa Chiesa come Amministratore Diocesano, secondo le norme del Diritto Canonico. Comunico inoltre che, dalla data del mio ingresso a Sassari, ogni impegno da me assunto in questa Diocesi, evidentemente, decade. In questo viaggio vi tengo nel cuore come fratelli e amici preziosi. Io pregherò per voi. Voi pregate per me. Grazie di tutto».

I saluti della politica La notizia ha innescato le prime reazioni istituzionali nel nord Sardegna. Tra i messaggi di benvenuto c'è quello di Manuel Alivesi, coordinatore metropolitano di Sardegna Al Centro 2020. L'esponente politico accoglie con favore la nomina, offrendo alla nuova guida della Chiesa turritana la massima vicinanza istituzionale per collaborare al bene della comunità locale.