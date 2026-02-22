Sei arresti e nove denunce. I carabinieri passano al setaccio il nord Sardegna

Sassari – Sei arresti. Nove denunce. I carabinieri del Comando provinciale chiudono una settimana di controlli a tappeto. Dalle strade di Sassari ai vicoli di Olbia, l'Arma ha battuto il territorio dal tramonto all'alba. Il bilancio è un campionario del codice penale: furti, risse, droga e alcol al volante.

Sassari e Porto Torres Mercoledì 18 febbraio i militari bussano alla porta di un sassarese. L'uomo deve scontare quattro anni e quattro mesi di carcere. Nel suo curriculum giudiziario ci sono furti aggravati, ricettazione, carte false e possesso di grimaldelli. Il Tribunale presenta il conto definitivo. A Porto Torres, invece, le manette scattano per un residente che ha ignorato le regole della sorveglianza speciale. Sconterà un anno e due mesi ai domiciliari.

Il blitz nel centro storico L'attenzione si concentra anche sul cuore antico di Sassari. Le divise fermano cinquanta persone e ventidue veicoli. I militari pizzicano un uomo a passeggio nonostante la misura dei domiciliari: scatta la denuncia per evasione. Un ragazzo viene perquisito e trovato con un campionario tascabile di stupefacenti: eroina, cocaina e marijuana. Il blocco stradale frutta anche cinque multe per oltre duemila e cinquecento euro e una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza.

Alghero e Uri Giovedì 19 febbraio, ad Alghero, i carabinieri bussano con in mano un ordine della Corte d'Appello di Cagliari. Un uomo finisce in cella. Sconterà tre anni e sette mesi di reclusione. Le accuse: furti in appartamento, porto d'armi e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi tra il 2015 e il 2022. Ad Uri, la pattuglia arresta in flagranza un uomo. Si era ripresentato a casa nonostante il divieto di avvicinamento imposto dal giudice per proteggere due familiari vittime di maltrattamenti.

La Gallura e le strade dell'alcol Il fine settimana a est si apre con i lampeggianti accesi. A Olbia, giovedì notte, un uomo e una donna finiscono in manette dopo essersi scagliati contro le divise: resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Venerdì notte, tra Olbia, Tempio Pausania e Ozieri, i posti di blocco decimano le patenti. Sei automobilisti vengono sorpresi ubriachi al volante. Per tutti scatta la denuncia penale e il ritiro immediato del documento di guida. A La Maddalena, infine, un uomo incappa in un controllo e viene trovato con cinquanta grammi di hashish in tasca.

Come di consueto in questa fase, per tutti gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.