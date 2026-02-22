Vele, colori e rioni: Alghero estrae la griglia del Palio di San Giovanni

Alghero – L'urna ha parlato. Venerdì sera la sala conferenze del Quarter ha tenuto a battesimo la terza edizione del Palio Sant Joan di Vela Latina 2026. I quartieri e le borgate conoscono i nomi delle barche e i colori degli stendardi con cui scenderanno in acqua a giugno.

Il sorteggio e la regia A pescare dalle boule non sono state tre bambine, ma tre figuranti in costume del Gruppo Folk Sant Miquel-Alguer, sotto l'attenta regia di Marco Solinas e Salvatorangelo Sanna. Il microfono è passato alla giornalista Dolores Serra. La sala gremita certifica l'attesa per l'evento che aprirà i Focs de Sant Joan. La macchina organizzativa porta la firma di Pro Loco Riviera del Corallo, Lega Navale, Comitato della Pietraia e associazione sportiva Il Marinaio.

La cornice istituzionale A tracciare la rotta della manifestazione ha pensato il presidente della Pro Loco, Ennio Asuni, assieme a Beppe Serra, Pierfranco Tilloca e Gavino Carta. I saluti istituzionali sono stati affidati alle assessore Raffaella Sanna (Cultura) e Ornella Piras (Turismo), e al presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu. In platea anche il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, Giancarlo Piras per il porto, Luca Pais per il Parco di Porto Conte e la direttrice artistica Chiara Murru.

Gli abbinamenti Il cuore della serata è stata l'estrazione. Ecco l'abbinamento ufficiale per la sfida in mare (quartiere, vela latina e colore):

Caragol: Sant'Anna (Grigio)

Carmen: Lucia (Blu)

Alguer Vella: Annina 1920 (Verde lime)

Fertilia/Arenosu: Giovanna D'Arco (Celeste)

Guardia Grande/Corea: Marcella (Giallo)

Alghero Sud: Paolina 1957 (Rosa)

La Pedrera: Raffaellina (Sabbia)

Maristella: Penelope (Fucsia)

Pivarada: Luchianna (Arancio)

Santa Maria La Palma: Rafael (Nero)

Sa Segada/Tanca Farrà: Benedetta (Rosso)

Sant'Agusti: Santa Barbara (Verde bandiera)

Verso i Focs Il sipario è calato con la consegna delle maglie ufficiali agli armatori e ai rappresentanti dei rioni. Il vicepresidente del direttivo della Pro Loco, Franco Puddu, ha affidato la casacca simbolica all'assessora Piras. Il mare attende. Il prossimo appuntamento è fissato per il mese di maggio, quando verranno consegnati gli stendardi.