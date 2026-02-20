Barbagia, asse anti-spopolamento. La Provincia entra nel patto per salvare scuole e trasporti

Nuoro – Fermare l'emorragia di abitanti. Mantenere aperti i presidi nei paesi. La Provincia di Nuoro firma l'adesione formale ad "Abitare la Barbagia". Un patto istituzionale per blindare i servizi essenziali di chi vive lontano dalle città: strade, banchi di scuola e sanità.

La burocrazia tradotta L'acronimo tecnico è Snai (Strategia Nazionale per le Aree Interne). In parole povere, è il piano statale ed europeo (finanziato con i fondi 2021-2027) per evitare che i paesi si trasformino in villaggi fantasma a causa del calo demografico. L'iniziativa è partita dall'Unione dei Comuni della Barbagia. Ora la Provincia entra in partita. L'atto di indirizzo porta la firma del presidente Giuseppe Ciccolini, su proposta della consigliera alla Programmazione Europea, Gabriella Boeddu. L'ente provinciale non scavalcherà i sindaci, ma farà da sponda tecnica per sbloccare le opere.

Bus e aule: il piano pratico La strategia poggia su interventi fisici. Sul fronte della mobilità, la Provincia lavorerà con l'azienda Atp per potenziare i collegamenti tra i paesi barbaricini e i centri principali. L'obiettivo è far viaggiare lavoratori e studenti tagliando l'isolamento. Sulla scuola, il bersaglio è preciso: si interverrà sul plesso di Gavoi dell'istituto superiore "Ciusa". Il piano prevede di migliorare l'offerta formativa e gli spazi, per radicare l'istituto sul territorio.

Le dichiarazioni I vertici provinciali dettano le regole d'ingaggio. Il presidente Ciccolini fissa i confini dell'intervento: «La Strategia SNAI nasce dal lavoro dei Comuni e la Provincia si mette al loro fianco. Il nostro compito non è sostituirci alle amministrazioni locali ma aiutarle a realizzare i progetti, coordinare gli interventi e rafforzare la capacità operativa del territorio – ha sottolineato il Presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini - Le aree interne si difendono costruendo servizi reali: trasporti funzionanti, scuole vive, assistenza vicina alle persone».

La consigliera Boeddu, proponente dell'adesione, ribadisce la rotta: «I sindaci della Barbagia hanno costruito una strategia concreta e condivisa – dichiara Gabriella Boeddu, consigliera provinciale proponente - La Provincia sostiene questo percorso perché le politiche per le aree interne funzionano solo quando partono dai territori. Il nostro ruolo è facilitare, rendere possibili gli interventi e dare continuità amministrativa alle scelte locali».