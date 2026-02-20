Affitti, ad Alghero pioggia di milioni. Salaris zittisce l'opposizione: «Nessun taglio ai poveri, ecco i conti»

Alghero – Due milioni di euro per pagare l'affitto. Alghero incassa una cifra record dalla Regione e copre quasi tutto il fabbisogno delle famiglie. Ma sui soldi scoppia la rissa politica. Fratelli d'Italia attacca la Giunta sui calcoli. L'assessora ai Servizi Sociali, Maria Grazia Salaris, tira fuori i registri e spegne la polemica.

I numeri del disagio Le domande per avere un aiuto sull'affitto aumentano. Quest'anno in Comune ne sono arrivate 739. Il fabbisogno totale supera i 2,2 milioni di euro. La Regione ha risposto staccando un assegno da 2.050.565,89 euro.

L'assessora fissa il perimetro dello scontro. «Lo stato di bisogno in cui versano diversi nostri concittadini non può e non deve diventare in nessun modo terreno di scontro politico o peggio oggetto di strumentalizzazioni fine a stesse, ma cogliamo volentieri l'occasione a tal proposito per un chiarimento in merito ai contributi per i canoni di locazione».

I soldi ci sono, e basteranno per quasi tutti. «Si tratta di una copertura che si avvicina in maniera significativa al 100% del fabbisogno rappresentato dall’Ente e che consentirà di riconoscere ai richiedenti ammessi un contributo nettamente superiore rispetto a quello erogato nelle annualità precedenti».

Il mistero del 25 per cento L'opposizione accusa: avete cancellato la maggiorazione del 25% per le famiglie più fragili. Salaris smentisce. Il bonus è stato calcolato, ma si scontra con il muro della burocrazia regionale.

La legge fissa un tetto massimo annuo: 3.098,74 euro per la Fascia A, 2.320 euro per la Fascia B. Poiché gli affitti ad Alghero sono altissimi e i redditi Isee molto bassi, il calcolo base del contributo sfonda quasi sempre il tetto massimo. Aggiungere il 25% è matematicamente inutile, perché la legge vieta di incassare più del massimale previsto.

Le parole dell'esponente della Giunta sono chiare: «Per quanto riguarda l’incremento del 25% è stata fatta una corretta valutazione in fase istruttoria delle domande e si è regolarmente tenuto conto, come sempre avvenuto, dei nuclei che, per condizioni di fragilità, potevano beneficiare dell’incremento del 25%, come previsto anche nel file trasmesso alla Regione Sardegna per la determinazione del fabbisogno. Non vi è stata, quindi, alcuna “scomparsa” del parametro in sede di valutazione delle istanze. Esistono piuttosto dei limiti normativi sull’importo massimo erogabile».

Assegno di inclusione e ridistribuzione Nessuna scelta politica, solo calcolatrice alla mano. Il Comune ha anche riaperto i termini per chi aveva dimenticato di inviare le ricevute. I fondi avanzati da chi prende già l'Assegno di Inclusione (che comprende al suo interno una quota statale per l'affitto) verranno ridistribuiti agli altri richiedenti.

«Non si tratta dunque di una scelta discrezionale dell’Amministrazione – conclude Salaris – bensì dell’applicazione puntuale di limiti normativi che rendono, di fatto, non operativa la maggiorazione del 25% nella fase di liquidazione. Potenzialmente, quest’anno, grazie all’aumento delle risorse ottenute, il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario potrà raggiungere il massimale di € 3.098,74, anche a seguito della ridistribuzione delle somme non spettanti o decurtate a coloro che risultando beneficiari della misura nazionale ADI (Assegno di Inclusione) che prevede una quota esplicitamente destinata al pagamento del canone di locazione. Questo dato oggettivo dimostra come l’azione amministrativa sia orientata a massimizzare il sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, compatibilmente con i vincoli normativi regionali e con i massimali stabiliti».