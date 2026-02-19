Cronaca La Cagnulari Magnum Experience continua: il vino anima Alghero e accende la Via del Cagnulari

Dal 19 al 22 febbraio Alghero si prepara ad accogliere una nuova edizione della Cagnulari Magnum Experience, l’iniziativa della Cantina Santa Maria La Palma che unisce degustazioni, cibo e musica dedicata alla valorizzazione del Cagnulari, il “rosso di Alghero”, vitigno autoctono del nord ovest della Sardegna. La nuova edizione si concentra in particolare su Via Lido, che per questo weekend si trasformerà simbolicamente nella Via del Cagnulari, e sul quartiere della Pietraia, con il coinvolgimento di quattro locali: Rafel Ristorante e Lounge Bar, Ray Restaurant and Cocktail Bar, Bon Dia Cocktail Bar e Oh My Bar. Ogni locale ha un proprio stile e personalità e presenterà una proposta differente, abbinata alle diverse sfumature dei vini nati da questo vitigno. L’iniziativa sarà inaugurata giovedì 19 febbraio dal Rafel: l’aperitivo sarà accompagnato dalle bottiglie Magnum di Cagnulari, permettendo a tutti di provare il vino da questo particolare formato e abbinarlo anche alle pietanze del menu del ristorante. Da venerdì l’evento si allargherà anche a Ray, Bon Dia e Oh My Bar: ognuno presenterà iniziative distinte, dagli aperitivi con bollicine e bottiglie Magnum agli abbinamenti con cibo e Cagnulari Riserva, sino a dj set e musica dal vivo.



Qualche dettaglio: venerdì 20 Oh My Bar proporrà “tapas spagnole e musica” con Claudette; sabato 21 Rafel ospiterà i Nakama Duo e proporrà degustazioni Magnum e abbinamento cibo & vino; Ray punterà su un menu con abbinamento speciale con Cagnulari, mentre Bon Dia proporrà degustazioni Magnum e bollicine per aperitivo. I vini protagonisti saranno ancora una volta le diverse espressioni del Cagnulari: Cagnulari, etichetta omonima e grande classico; Recònta, Cagnulari Riserva pluripremiato a livello internazionale; Akènta Rosé, la prima bollicina prodotta da uve di Cagnulari. La localizzazione degli eventi nello stesso quartiere permetterà ai locali di collaborare e fare rete e ai partecipanti di vivere un’esperienza diffusa e dinamica, spostandosi facilmente a piedi tra un locale e l’altro e creando un percorso esperienziale che valorizzi non solo il vino ma anche il tessuto urbano e commerciale della città, vivendo le diverse interpretazioni del format.



Valorizzare un vitigno identitario, animare la città anche fuori stagione, far conoscere i vini anche nel formato Magnum e creare occasioni di incontro tra vino, convivialità e intrattenimento: sono questi gli obiettivi che guidano l’iniziativa “Cagnulari Magnum Experience” promossa dalla Cantina Santa Maria La Palma. «Il format si evolve», spiegano dalla Cantina, «coinvolge nuovi locali e nuove aree della città. Magnum e Jeroboam rendono il vino ancora più condiviso e spettacolare, ma il cuore dell’iniziativa resta lo stesso: creare momenti di incontro e animare Alghero attraverso uno dei suoi vitigni più identitari». Un invito a vivere il vino come esperienza condivisa in questo weekend e scoprire il Cagnulari, “il rosso di Alghero”, lungo la Via Lido e La Pietraia ad Alghero.