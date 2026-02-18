Carabinieri, il Generale Rizzo a Tempio: gradi nuovi e patto con la città

Tempio Pausania – Visita operativa, ma anche solenne. Il Comandante della Legione Carabinieri "Sardegna", Generale di Brigata Francesco Rizzo, è arrivato oggi in Gallura. Obiettivo: guardare negli occhi i suoi uomini, ringraziarli e consegnare i gradi agli ufficiali promossi tra Sassari e Nuoro.

Ad accoglierlo al Comando Compagnia c'erano il Capitano Marco Dantonia e il Luogotenente Massimo Palma. Rizzo ha incontrato i comandanti delle stazioni locali. Il messaggio è stato netto: la divisa serve a dare sicurezza. Il Generale ha ribadito che ogni Carabiniere deve essere un punto di riferimento per la comunità, distinguendosi per serietà, efficienza e dedizione.

Le promozioni Il momento centrale è stata la cerimonia di consegna dei gradi. Davanti al Colonnello Antonio Maione (Comandante Provinciale di Sassari) e al Capitano Carmelo Rosario Dipaola (Compagnia di Ottana), il Generale ha premiato il merito e l'impegno professionale di sei ufficiali. Ecco l'elenco dei promossi:

Capitano Loris Coppola , alla guida del Norm di Olbia;

Capitano Niccolò Oresta , comandante del Norm di Porto Torres;

Capitano Luca Basile , capo del Nucleo Investigativo di Sassari;

Tenente Cesare Sciocchetti , comandante del Norm di Macomer;

Tenente Ettore Luca Magliocca , in forza al Comando Provinciale di Sassari;

Tenente Marco Piccinelli, in servizio alla Compagnia di Ottana.

I saluti istituzionali La giornata non è stata solo interna all'Arma. Rizzo ha voluto salutare le massime autorità cittadine. Ha incontrato il Vescovo di Tempio Ampurias, Monsignor Roberto Fornaciari, la presidente facente funzioni del Tribunale, Caterina Interlandi, e il Procuratore della Repubblica, Gregorio Capasso. Prima di lasciare la caserma, il Generale ha firmato il memoriale del servizio nell'ufficio del Comandante di Stazione. Un gesto formale che chiude una giornata di lavoro e riconoscimenti.