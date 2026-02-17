Alghero, l'extra-alberghiero fa squadra: Catogno confermato presidente. «Guerra all'abusivismo»

Alghero – Squadra che vince non si cambia. Gabriele Catogno resta alla guida di "Welcome to Alghero". È la sigla più pesante del comparto extra-alberghiero in città. B&B, affittacamere, case vacanza: un esercito che chiede regole e qualità.

L'assemblea si è tenuta nella sede di Confcommercio. Il legame tra le due realtà dura da un anno. L'obiettivo è doppio: alzare il livello dei servizi e stanare gli abusivi che danneggiano il mercato.

Il direttivo Con il presidente lavorerà una squadra rodata. Elena Fanciulli è la vicepresidente. Nel ruolo di consiglieri ci sono Annarosa Pinna, Davide Simula, Federico Mocci, Francesca Piras, Matteo Obinu e Sara Alivesi.

La dichiarazione Catogno incassa la fiducia e guarda avanti. «Felice di essere stato ancora scelto alla guida dell'associazione e ringrazio i membri del Direttivo per la disponibilità dimostrata a realizzare un nuovo triennio di eventi e impegni per gli associati. Abbiamo già iniziato la formazione annuale e proseguiremo durante l'anno con altri progetti, per la città e il suo territorio».

A scuola di accoglienza Non solo nomine, ma banchi di scuola. I corsi di formazione sono già partiti il 12 febbraio. Al battesimo era presente Salvatore Brichetto, vicepresidente Confcommercio Nord Sardegna. «Il 12 febbraio si è svolta l'inaugurazione del Corso di Formazione per Operatori della Ricettività Extra Alberghiera, organizzizzato presso la sede di Confcommercio Alghero. Durante l'incontro, il Dott. Marcello Mastino ha approfondito gli aspetti amministrativi e fiscali del settore, illustrando con esempi pratici le problematiche affrontate dagli operatori già attivi e gli adempimenti a cui sono sottoposti».

Il calendario Il programma è serrato. Si studia per capire la nuova Legge di Bilancio 2026 e le normative regionali. Ecco i prossimi appuntamenti: 19 febbraio: Christian Henry spiega come gestire l'accesso agli ospiti con sistemi innovativi. 26 febbraio: Giovanni Pinna sale in cattedra per parlare di Web Marketing e social. 5 marzo: chiude il ciclo Paolo Cossu con una lezione su igiene e sicurezza.