Senorbì, la pioggia non ferma i volontari: in 17 ripuliscono il parco di Santa Mariedda

Senorbì – Il maltempo minacciava, ma i sacchi si sono riempiti lo stesso. Domenica mattina, al Parco di Santa Mariedda, diciassette volontari hanno sfidato il cielo grigio per il primo appuntamento del 2026 targato "Plastic Free".

Guidati dalla referente locale Giulia Caredda, i partecipanti hanno setacciato l'area verde raccogliendo rifiuti abbandonati. Tra loro c'era anche una famiglia brasiliana residente in paese e Alberto Garau, nuovo responsabile dell'associazione per il territorio di Vallermosa. Un segnale di collaborazione tra comuni vicini per la tutela del decoro urbano.

L'obiettivo L'iniziativa segna l'avvio delle attività annuali della onlus a Senorbì. Non si tratta solo di pulire, ma di lanciare un messaggio. Giulia Caredda commenta così la mattinata: «Desidero ringraziare di cuore tutti i partecipanti: il primo evento Clean Up 2026 Plastic Free a Senorbì si è concluso, nonostante le condizioni meteo, con grande successo. Il nostro obiettivo non è soltanto ripulire il parco, ma soprattutto sensibilizzare la comunità, affinché un giorno iniziative di raccolta come questa non siano più necessarie. Un grazie anche ad Alberto Garau, neo referente di Vallermosa, per il supporto».

Il senso della comunità Al termine della raccolta, la referente ha voluto sottolineare l'aspetto umano dell'esperienza, al di là del risultato ecologico. «In questo momento storico così faticoso sono due le cose che mi fanno rimanere connessa: l’abbraccio della mia famiglia — mio marito e i miei figli — di una potenza straordinaria, e il sentirmi parte di qualcosa di più grande, dentro un cerchio, in mezzo a un gruppo. Fare qualcosa insieme, con un fine comune, favorisce la connessione con la nostra parte spirituale e stimola ad avere fede e fiducia. Siamo energia e possiamo scegliere quale energia muovere e nutrire».

All'evento ha collaborato anche il Comune di Senorbì, garantendo il supporto logistico per l'organizzazione.