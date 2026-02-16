Alghero, venerdì di controlli: spunta un manganello in auto. Stangata da 7mila euro per un ristorante

Venerdì sera, centro città. Mentre Alghero si prepara al fine settimana, i Carabinieri alzano la paletta. Il bilancio del blitz è netto: un'arma che non doveva esserci, droga e un locale che non rispettava le regole.

I militari della Compagnia locale hanno setacciato le strade per prevenire furti e spaccio. I numeri dell'operazione parlano di 67 persone identificate e 31 veicoli controllati.

L'arma e l'hashish Durante i posti di blocco, è stato fermato un ragazzo già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione della sua auto ha rivelato brutte sorprese: il giovane nascondeva uno sfollagente telescopico (un manganello estensibile) e 4 grammi di hashish.

Ristorante nel mirino I controlli si sono spostati poi nelle attività commerciali. I Carabinieri, supportati dai colleghi del NAS (salute) e del NIL (lavoro) di Sassari, sono entrati in un ristorante del centro. Qui le violazioni si sono sommate una sull'altra: carenze igienico-sanitarie, procedure di sicurezza alimentare (HACCP) non applicate e modifiche alla struttura mai comunicate all'Asl.

Non solo. Tra il personale è spuntato anche un lavoratore in nero, irregolare. Il conto finale per il titolare è pesantissimo: 7.000 euro di multa. L'Arma avvisa: i controlli continueranno anche nelle prossime settimane.