Cagliari, invasa da 1300 "aristocratici" col guinzaglio. Alla Fiera sfilano i campioni di bellezza

Preparatevi a un weekend dove l'unico pedigree che conta non è quello nobiliare, ma quello canino. Sabato 21 e domenica 22 febbraio, i padiglioni di viale Armando Diaz 221 (Fiera di Cagliari) apriranno i cancelli a un esercito pacifico e scodinzolante. Arriva il Dog Show, l'appuntamento che raduna il meglio delle Esposizioni Nazionali e Internazionali di razza.

Non stiamo parlando della passeggiata al parco sotto casa. Qui si fa sul serio. I numeri forniti dagli organizzatori raccontano di un evento massiccio: «Oltre 1300 esemplari» sono attesi nel capoluogo sardo. Sarà un vero e proprio atlante zoologico dal vivo, che spazierà dalle taglie extra-large alle miniature da borsetta: «Dai maestosi alani ai piccoli e vivaci chihuahua», si legge nella nota di presentazione.

La competizione non è affare per dilettanti. Giudici esperti valuteranno i concorrenti non sulla simpatia – quella la lasciamo ai cani di casa – ma su criteri rigidi: standard di razza, morfologia, toelettatura e quel "portamento" che distingue un campione da un onesto cane da compagnia.

È «un evento importante per gli appassionati Sardi che potranno ammirare i migliori esemplari dei nostri amici a quattro zampe», spiegano i promotori. Ma l'invito non è rivolto solo agli addetti ai lavori con spazzola e croccantini in tasca. La rassegna si propone come «un autentico spettacolo da non perdere non solo per gli amanti del settore ma anche per il grande pubblico pronto ad immergersi in una rassegna che unisce e premia bellezza, razza e portamento».

In un mondo che spesso corre troppo veloce, fermarsi ad ammirare la perfezione estetica selezionata dall'uomo nel suo migliore amico è un esercizio che riconcilia. Appuntamento dunque tra una settimana: ingresso in Fiera, e occhio a dove mettete i piedi.