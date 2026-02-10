Verso il congresso nazionale: la Cia Nord Sardegna riunisce l’assemblea elettiva ad Alghero





Sabato 14 febbraio, con inizio fissato alle ore 10.30, i locali di Villa Maria Pia ospiteranno la IX Assemblea Elettiva. L'apertura dei lavori è affidata a Mimmo Pirisi dirigente locale e provinciale di Alghero CIA. A seguire sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e del presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, Gavino Zirattu.





Al centro della mattinata la presentazione del documento programmatico della Cia, illustrato da Francesco Uras, e la relazione politica curata da Mario Nonne. L'ordine del giorno prevede poi l'apertura del dibattito e le procedure di voto per l'elezione dei delegati alla IX Assemblea Elettiva Provinciale. Le conclusioni dell'incontro saranno affidate a Michele Orecchioni, Presidente della Cia Nord Sardegna. L'evento è sostenuto dai partner Unipol, UniSalute e Fondo Fisa.

Alghero – Prosegue il percorso congressuale della Confederazione Italiana Agricoltori del Nord Sardegna. Dopo l'appuntamento di Sassari, l’attenzione si sposta sulla Riviera del Corallo per una nuova tappa fondamentale verso il rinnovo degli organi dirigenti.