Cronaca Berchidda, la gita alla cascata finisce al buio: Forestale salva due escursioniste disperse

A Berchidda la bellezza della natura ha rischiato di trasformarsi in una trappola fredda. Due escursioniste volevano ammirare la cascata "Su Pisciale", ingrossata dalle piogge recenti sul Rio Alinedu. Invece dello spettacolo dell'acqua, hanno trovato il disorientamento in località Terra Mala.



È accaduto nella giornata del 6 febbraio. Quando le due donne hanno capito di aver perso la bussola nelle campagne, hanno lanciato l'allarme. La segnalazione è arrivata al numero di emergenza 1515, rimbalzando nella Sala Operativa del Corpo Forestale di Tempio Pausania.



La macchina dei soccorsi si è mossa subito. Allertata la pattuglia della Stazione forestale di Berchidda e avvisata la Sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari, è scattata la caccia a tempo contro il tramonto. A fare la differenza è stata la conoscenza dei luoghi: la pattuglia della Forestale ha operato con la collaborazione di un cittadino, proprietario di terreni in zona, che quei sentieri li conosce bene.



L'epilogo è arrivato alle 19:20. Le disperse sono state individuate e tratte in salvo. Erano indenni. La ricerca ha avuto buon esito appena in tempo, prima che il buio fitto e il calo delle temperature rendessero le operazioni critiche. Le signore, risultate in buone condizioni, sono state riaccompagnate alla loro auto. Possono tornare a casa.