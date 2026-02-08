Tragedia sulla Provinciale 9: Paolo Accossu muore a 19 anni

Un’altra croce sulle strade sarde. Alle porte di Cagliari, lungo la Strada Provinciale 9, ha perso la vita un ragazzo. Si chiamava Paolo Accossu, aveva 19 anni ed era uno studente.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata accertata in via definitiva, ma una prima ricostruzione dei fatti c'è e racconta di una manovra finita male. Secondo quanto emerso, il giovane era alla guida della sua Fiat Panda. Sembra fosse intento a sorpassare un autobus dell'ARST quando ha perso il controllo del mezzo.

La vettura avrebbe urtato con violenza il cordolo, per poi finire la sua corsa schiantandosi dalla parte opposta della carreggiata.

Le condizioni di Accossu sono apparse subito disperate. Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha tentato di rianimarlo. I medici hanno fatto il possibile, ma non è bastato: il giovane è spirato poco dopo. Restano i rilievi e il lutto.