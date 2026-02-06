Sassari, biblioteche in fermento a febbraio: tra ambiente, Carnevale e tradizione. Il programma

Dai laboratori creativi per i più piccoli agli incontri letterari, dalla musica alla valorizzazione della memoria storica e culturale del territorio. Anche per questo mese il sistema bibliotecario del Comune di Sassari mette in campo un ricco calendario di iniziative rivolte a tutte le generazioni.

Dopo il successo dei laboratori per bambini svoltisi nei giorni scorsi, il focus si sposta sulla riflessione ambientale e filosofica. Il 10 febbraio alle 17, nella sala conferenze di Palazzo d’Usini, si terrà la presentazione del libro di Claudio Kulesko “Ecopessimismo. Sentieri nell’Antropocene futuro”. Il volume «affronta in maniera radicale e provocatoria la crisi climatica e il collasso ecosistemico, interrogandosi sul concetto stesso di natura e sul futuro della specie umana nell’era dell’Antropocene».

Kulesko sarà protagonista anche dell’incontro del 12 febbraio, sempre alle 17, questa volta in veste di traduttore del libro “Bestiario dell’Antropocene. Un atlante illustrato delle creature ibride”. L’opera, ispirata ai bestiari medievali, «esplora le nuove creature ibride nate dall’intreccio tra biosfera e tecnosfera, offrendo una riflessione originale sul vivere contemporaneo in un mondo sempre più “post-naturale”». Entrambi gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con l’associazione Il Colombre.

Il 17 febbraio sarà una giornata dedicata alla cultura locale e alla musica. Si parte alle 16:30 con la “Festa della Gobbula”, iniziativa realizzata con l’Istituto Bellieni e dedicata al «componimento poetico satirico della tradizione sassarese», con l’accompagnamento musicale di Beppe Dettori. A seguire, alle 18, andrà in scena “Le maschere della musica”, un viaggio alla scoperta delle maschere della Commedia dell’Arte. Alberto Sanna (violino antico e moderno) e Calogero Sportato (liuto e chitarra) «metteranno in luce il legame tra Commedia dell’Arte, Carnevale, Opera Buffa e musica strumentale, attraverso repertori dal Cinquecento all’Ottocento e brevi spiegazioni storiche e musicologiche».

La storia locale torna protagonista il 24 febbraio alle 18 con la presentazione degli atti del convegno "Studi in memoria di G. A. Sanna", a cura dell’associazione Quiteria. Per l'occasione sarà allestita un’esposizione di cimeli di Giovanni Antonio Sanna provenienti da una collezione privata.

A chiudere il mese sarà l'iniziativa “M’illumino di meno. Piccoli gesti per un futuro migliore”, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni in programma il 24, 25 e 26 febbraio alle 16:45. In occasione della Giornata nazionale del Risparmio energetico promossa da Rai Radio 2, «sono previste letture a lume di candela per sensibilizzare i più piccoli al tema della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse». Al termine verrà consegnato ai partecipanti il decalogo di M’illumino di Meno. I laboratori, gratuiti ma con prenotazione obbligatoria, si svolgeranno nelle biblioteche di piazza Tola (24 febbraio), Li Punti (25 febbraio) e Caniga (26 febbraio).