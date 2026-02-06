Alghero, sicurezza. Il sindaco Cacciotto: "Nessuna emergenza, ma non abbassiamo la guardia. No ad allarmismi"

Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero, interviene ufficialmente sul tema della sicurezza urbana a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato la città. Il primo cittadino esprime una ferma condanna per gli atti criminali, ma invita a mantenere l'equilibrio nell'analisi della situazione, richiamando le risultanze del tavolo istituzionale.

«Da parte dell’Amministrazione comunale c’è una ferma e netta condanna di ogni episodio criminale. Alghero non vive una situazione di emergenza sul piano della sicurezza, questo è emerso anche in maniera molto chiara sul tavolo dell'ultimo Comitato Ordine e Sicurezza, ma questo non significa abbassare la guardia o sottovalutare i singoli episodi».

Cacciotto ribadisce l'impegno istituzionale per risolvere i casi recenti. Il Sindaco ritiene «necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare, con determinazione, la collaborazione con le autorità competenti, affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia e perché simili episodi non si ripetano».

Contestualmente, viene lanciato un appello al Governo centrale per un potenziamento delle risorse umane. «La prevenzione e il presidio del territorio, tuttavia, restano priorità costanti e credo che il Governo dovrebbe davvero dar seguito al rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine in forma strutturale sui territori».

In chiusura, il primo cittadino mette in guardia contro narrazioni che potrebbero danneggiare la città. «È altrettanto importante evitare letture distorte della realtà: episodi isolati non devono essere confusi con fenomeni strutturati, perché alimentare allarmismi non aiuta a tutelare la comunità né a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini».