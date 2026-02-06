Cronaca Alghero, rapinatore con la maschera di "La Casa di Carta" colpisce ancora - Messo in fuga dal tabaccaio: "gli ho lanciato le sigarette addosso"

Un nuovo tentativo di rapina ha scosso Alghero nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio. Intorno alle 18.30, il "malvivente solitario" che da giorni sta prendendo di mira le attività cittadine ha tentato il colpo al tabacchino "La Pergola", situato di fronte all’ospedale Marino, nella zona di Maria Pia. ?Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, l'uomo si è presentato con il volto coperto dalla celebre maschera di Salvador Dalì, resa iconica dalla serie tv "La Casa di Carta", vestito di scuro, con il cappuccio calato e una pistola in pugno. Gli inquirenti ritengono si tratti dello stesso soggetto che ha già colpito il supermercato Conad di via Berlinguer nei giorni scorsi e la Coop di via Asfodelo nella serata di ieri. ?Il colpo è però fallito grazie alla pronta reazione del titolare, Piero Daga. Come ricostruisce La Nuova Sardegna, il commerciante non si è lasciato intimidire: «Ho visto che stava entrando armato, appena si è avvicinato al bancone gli ho lanciato due grossi pacchi di sigarette in testa. È scappato subito». ?



La testata Alghero Live aggiunge ulteriori dettagli sulla dinamica della fuga: il titolare si è avventato sull'aggressore costringendolo ad abbandonare la refurtiva che aveva tra le mani. Ne è nato un inseguimento a piedi: il malvivente «è scappato all’interno della pineta, inseguito dal titolare della tabaccheria che lo ha perso di vista quando quest’ultimo si è inoltrato nella pineta che data l’ora giocava a suo favore, visto il calar del sole». ?



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto Radiomobile che stanno visionando i filmati delle telecamere. Alghero Live sottolinea la difficoltà nell'identificazione del soggetto, il quale «cambia con estrema velocità» gli abiti per rendersi irriconoscibile, pur mantenendo il modus operandi del "malvivente solitario". ?La testata locale segnala infine una nota di colore sulla vittima del tentato colpo: Piero Daga è lo zio dell’attuale Assessore al Bilancio del Comune di Alghero, Enrico Daga.