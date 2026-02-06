Nuoro e la Barbagia su Rai Uno: "Linea Verde Start" racconta le eccellenze artigiane

Nuoro e la Barbagia diventano protagoniste su Rai 1 grazie alle telecamere di "Linea Verde Start". Per due giorni il territorio ha ospitato le riprese del programma condotto da Federico Quaranta, dedicato alle eccellenze artigiane, alla storia e alla cultura locale. La puntata, che andrà in onda sabato 7 marzo, mostrerà un viaggio attraverso il capoluogo barbaricino, Oliena, Dorgali e Sarule.

La troupe ha visitato diverse realtà produttive per raccontare l'anima dell'artigianalità sarda, tra tradizione e innovazione. L'itinerario ha toccato luoghi simbolo come il Monte Ortobene, le grotte di Ispinigoli e Gorroppu, e il Monte Gonare. Tra le botteghe coinvolte figurano Coltelli Gioiello a Dorgali, lo Studio Pratha e l’Antica Fabbrica del Dolce Nuorese, fino alla Calzoleria Pelletteria Corrias a Oliena.

Giuseppe Pireddu, Presidente di Confartigianato Nuoro-Ogliastra, sottolinea il valore culturale dell'iniziativa. «Nelle mani delle donne e degli uomini passa tutta intera la storia di una comunità e anche in questa puntata verrà confermato come la tradizione dell’artigianato sardo, in modo specifico quello nuorese, non sia qualcosa di statico ma un elemento sempre in evoluzione».

Pireddu evidenzia inoltre l'importanza della vetrina televisiva nazionale. «Con questa importante iniziativa Confartigianato, in collaborazione con la Rai, è riuscita a dare voce e visibilità al nostro mondo artigianale, così unico e valoroso nel creare eccellenze e nel mantenere vive e vitali storia e tradizioni della nostra terra».

Sulle caratteristiche del tessuto imprenditoriale locale interviene anche Pietro Mazzette, Segretario dell’Associazione Artigiana. «Orgoglio, passione, manualità e genio sono le caratteristiche dell’artigianato barbaricino e la vera forza delle nostre imprese, realtà che perlopiù sono familiari e proseguono la tradizione dei loro predecessori».